logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Mortos em enchentes e deslizamentos na Indonésia passam de 700

Equipes recuperam infraestrutura e levam ajuda a áreas isoladas
Ananda Teresia - Repórter da Reuters*
Publicado em 02/12/2025 - 10:45
Jacarta
Men swim as they collect items from their houses, flooded after heavy rains in Jakarta, Indonesia, January 2, 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
© Reuters/ Willy Kurniawan/ Direitos reservados
Reuters

O número de pessoas mortas por enchentes e deslizamentos de terra na ilha de Sumatra, na Indonésia, subiu para 708 nesta terça-feira (2), informou a agência de desastres, enquanto as autoridades se apressavam para consertar a infraestrutura e levar ajuda às áreas isoladas.

Em entrevista coletiva hoje, a agência informou que 708 pessoas morreram desde a semana passada, um número menor do que os 753 relatados em seu site no início do dia. 

Cerca de 900 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terra que causaram estragos na Indonésia, Malásia e Tailândia, após meses de clima adverso e mortal no Sudeste Asiático, incluindo sucessivos tufões que atingiram as Filipinas e o Vietnã e contribuíram para enchentes frequentes e prolongadas em outros lugares.

Especialistas em meio ambiente e autoridades locais afirmaram que o desmatamento em Sumatra levou a um número desproporcional de mortes.

A agência de desastres da Indonésia disse que as equipes estavam priorizando a distribuição de ajuda por terra, mar e ar, a limpeza de estradas bloqueadas e o reparo da infraestrutura danificada.

"Esperamos poder acelerar a distribuição logística", declarou o porta-voz Abdul Muhari.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Men swim as they collect items from their houses, flooded after heavy rains in Jakarta, Indonesia, January 2, 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Mortes por tempestades no Sudeste Asiático chegam a 1,1 mil
Logo da Agência Brasil
Desabamento de escola na Indonésia deixa estudantes soterrados
Indonésia Chuvas Mortes sudeste asiático
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 12/12/2025 - O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Educação Governo diz que conectará 100% das escolas até fim de 2026
ter, 02/12/2025 - 12:00
FILE PHOTO: A combination image shows two screen captures from a video posted on the X account of The White House on September 15, 2025, depicting what U.S. President Donald Trump said was a U.S. military strike on a Venezuelan drug cartel vessel that had been on its way to the United States, the second such strike carried out against a suspected drug boat in recent weeks. The White House/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IMAGE BLURRED AT SOURCE Verification lines: Reuters checked the footage through our AI detection tool and found no evidence of manipulation. however, the footage is partly blurred, making it impossible to confirm if the video is manipulated. Thorough verification is an ongoing process, and Reuters will continue to review the footage as more information becomes available./File Photo
Internacional Republicanos pedem respostas sobre ataques na costa da Venezuela
ter, 02/12/2025 - 11:19
Ilustração de aposta online em celular 19/9/2024 REUTERS/Alexandre Meneghini
Saúde Aposta online e jogo de azar custam R$ 38,8 bi ao país, mostra estudo
ter, 02/12/2025 - 11:02
Indústrias
Economia Produção industrial reverte queda e sobe 0,1% em outubro, mostra IBGE
ter, 02/12/2025 - 10:45
Men swim as they collect items from their houses, flooded after heavy rains in Jakarta, Indonesia, January 2, 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Internacional Mortos em enchentes e deslizamentos na Indonésia passam de 700
ter, 02/12/2025 - 10:45
Papa Leão no Vaticano 27/8/2025 Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
Internacional Papa pede que Oriente Médio rejeite "horror da guerra"
ter, 02/12/2025 - 10:21
Ver mais seta para baixo