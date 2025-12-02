Mortos em enchentes e deslizamentos na Indonésia passam de 700

O número de pessoas mortas por enchentes e deslizamentos de terra na ilha de Sumatra, na Indonésia, subiu para 708 nesta terça-feira (2), informou a agência de desastres, enquanto as autoridades se apressavam para consertar a infraestrutura e levar ajuda às áreas isoladas.

Em entrevista coletiva hoje, a agência informou que 708 pessoas morreram desde a semana passada, um número menor do que os 753 relatados em seu site no início do dia.

Cerca de 900 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terra que causaram estragos na Indonésia, Malásia e Tailândia, após meses de clima adverso e mortal no Sudeste Asiático, incluindo sucessivos tufões que atingiram as Filipinas e o Vietnã e contribuíram para enchentes frequentes e prolongadas em outros lugares.

Especialistas em meio ambiente e autoridades locais afirmaram que o desmatamento em Sumatra levou a um número desproporcional de mortes.

A agência de desastres da Indonésia disse que as equipes estavam priorizando a distribuição de ajuda por terra, mar e ar, a limpeza de estradas bloqueadas e o reparo da infraestrutura danificada.

"Esperamos poder acelerar a distribuição logística", declarou o porta-voz Abdul Muhari.

