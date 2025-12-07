Netanyahu discutirá com Trump segunda fase do plano para Gaza

Negociações deverão ocorrer no fim do mês

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a segunda fase de um plano dos Estados Unidos (EUA) para acabar com a guerra em Gaza estava próxima, mas advertiu que várias questões importantes ainda precisam ser resolvidas, incluindo uma força de segurança multinacional a ser implantada.

Em entrevista ao lado do chanceler alemão Friedrich Merz em Jerusalém, Netanyahu disse que manterá discussões importantes com o presidente dos EUA, Donald Trump, no final do mês sobre como garantir que a segunda fase do plano seja alcançada.

Em novembro, o gabinete do primeiro-ministro informou que Trump havia convidado Netanyahu para ir à Casa Branca "em futuro próximo", embora a data da visita ainda não tenha sido divulgada.

Netanyahu disse que discutirá com Trump como acabar com o domínio do Hamas em Gaza. O cessar-fogo entre Israel e o Hamas está entrando em seu segundo mês, embora os dois lados tenham se acusado repetidamente de violar o acordo de trégua.

Segundo Netanyahu, é importante garantir que o Hamas não apenas mantenha o cessar-fogo, mas também cumpra "seu compromisso" com o plano de desarmamento e de desmilitarização de Gaza.

Israel manteve o controle de 53% de Gaza na primeira fase do plano de Trump, que envolveu a libertação de reféns mantidos por militantes em Gaza e de palestinos detidos por Israel. Os últimos restos mortais de reféns a serem entregues são os de um policial israelense morto em 7 de outubro de 2023 quando lutava contra militantes de Gaza que haviam invadido Israel.

"Nós o tiraremos de lá", afirmou Netanyahu.

Desde o início do cessar-fogo em outubro, o grupo militante se restabeleceu no restante de Gaza.

*(Reportagem adicional de Steven Scheer e Christoph Steitz)

