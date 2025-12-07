logo ebc
Netanyahu discutirá com Trump segunda fase do plano para Gaza

Negociações deverão ocorrer no fim do mês
Alexander Cornwell e Andreas Rinke - Repórteres da Reuters*
Publicado em 07/12/2025 - 13:55
JERUSALÉM
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu participate in the state memorial ceremony for the fallen of the Iron Swords War on Mount Herzl. In Jerusalem on 16 October 2025 Alex Kolomoisky/POOL/Pool via REUTERS
Reuters

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a segunda fase de um plano dos Estados Unidos (EUA) para acabar com a guerra em Gaza estava próxima, mas advertiu que várias questões importantes ainda precisam ser resolvidas, incluindo uma força de segurança multinacional a ser implantada.

Em entrevista ao lado do chanceler alemão Friedrich Merz em Jerusalém, Netanyahu disse que manterá discussões importantes com o presidente dos EUA, Donald Trump, no final do mês sobre como garantir que a segunda fase do plano seja alcançada.

Em novembro, o gabinete do primeiro-ministro informou que Trump havia convidado Netanyahu para ir à Casa Branca "em futuro próximo", embora a data da visita ainda não tenha sido divulgada.

Netanyahu disse que discutirá com Trump como acabar com o domínio do Hamas em Gaza. O cessar-fogo entre Israel e o Hamas está entrando em seu segundo mês, embora os dois lados tenham se acusado repetidamente de violar o acordo de trégua.

Segundo Netanyahu, é importante garantir que o Hamas não apenas mantenha o cessar-fogo, mas também cumpra "seu compromisso" com o plano de desarmamento e de desmilitarização de Gaza.

Israel manteve o controle de 53% de Gaza na primeira fase do plano de Trump, que envolveu a libertação de reféns mantidos por militantes em Gaza e de palestinos detidos por Israel. Os últimos restos mortais de reféns a serem entregues são os de um policial israelense morto em 7 de outubro de 2023 quando lutava contra militantes de Gaza que haviam invadido Israel.

"Nós o tiraremos de lá", afirmou Netanyahu.

Desde o início do cessar-fogo em outubro, o grupo militante se restabeleceu no restante de Gaza.

*(Reportagem adicional de Steven Scheer e Christoph Steitz)

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Conflito no Oriente Médio Netanyahu Trump Gaza acordo de paz
