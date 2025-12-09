ONU: número de crianças com desnutrição aguda em Gaza é muito alto

Segundo o Unicef, 9.300 foram tratadas por desnutrição em outubro

Milhares de crianças foram internadas para tratamento de desnutrição aguda em Gaza desde o cessar-fogo de outubro, que deveria permitir grande aumento na ajuda humanitária, informou a agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para a infância nesta terça-feira (9).

O Unicef, o maior provedor de tratamento de desnutrição em Gaza, disse que 9.300 crianças foram tratadas por desnutrição aguda grave em outubro, quando entrou em vigor a primeira fase de um acordo para acabar com a guerra de dois anos entre Israel e o Hamas.

Embora esse número tenha caído em relação ao pico de mais de 14 mil em agosto, ele ainda é significativamente maior do que o registrado durante o breve cessar-fogo de fevereiro-março e indica que o fluxo de ajuda continua insuficiente, disse a porta-voz do Unicef Tess Ingram em entrevista coletiva em Genebra, por meio de um link de vídeo de Gaza.

"Ainda é um número chocantemente alto", afirmou. O número de crianças admitidas é cinco vezes maior do que em fevereiro, por isso precisamos ver os números diminuírem ainda mais."

Ingram descreveu o encontro com bebês abaixo do peso, com menos de 1 quilo, nascidos em hospitais. Disse que "seus pequenos peitos se moviam com dificuldade para sobreviver".

O Unicef consegue importar muito mais ajuda para o enclave do que antes do acordo de 10 de outubro, mas ainda há obstáculos, disse ela, citando atrasos e recusas de cargas nos cruzamentos, fechamento de rotas e desafios contínuos de segurança.

"Observamos algumas melhorias, mas continuamos a pedir que todas as passagens disponíveis para a Faixa de Gaza sejam abertas", acrescentou. Não há suprimentos comerciais suficientes entrando em Gaza, contou, acrescentando que carne ainda é proibitivamente cara, custando cerca de US$ 20 o quilo.

"A maioria das famílias não tem acesso, e é por isso que ainda estamos vendo altos índices de desnutrição", disse ela.

Em agosto, um monitor de fome apoiado pela ONU determinou que as más condições estavam afetando cerca de meio milhão de pessoas -- ou um quarto da população de Gaza.

As crianças foram gravemente afetadas pela fome à medida que a guerra avançava, com especialistas alertando que os efeitos poderiam causar danos duradouros.

