Papa diz que paz é possível e destaca papel do diálogo inter-religioso

Leão XIV citou como exemplo sua viagem à Turquia e ao Líbano
Lusa*
Publicado em 07/12/2025 - 15:13
Cidade do Vaticano
Pope Leo XIV waves to the crowd during the Regina Caeli prayer from the main central loggia of St. Peter's Basilica in The Vatican, on May 11, 2025 (Photo by Massimo Valicchia/NurPhoto).NO USE FRANCE
© Reuters/Massimo Valicchia/NurPhoto/Proibida reprodução
Lusa

O papa Leão XIV afirmou hoje (7) que a paz é possível e que os cristãos, por meio do diálogo com outras religiões e culturas, podem contribuir para a sua construção, ao se referir à sua recente viagem à Turquia e ao Líbano.

“O que aconteceu nos últimos dias na Turquia e no Líbano ensina-nos que a paz é possível e que os cristãos, em diálogo com homens e mulheres de outras religiões e culturas, podem contribuir para a sua construção. Não nos esqueçamos: a paz é possível”, disse Leão XIV, após a oração do Angelus, a partir do Palácio Apostólico, no Vaticano, ao dirigir-se aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

O chefe de Estado do Vaticano, que regressou na terça-feira (9) de sua primeira viagem apostólica, agradeceu a todos os que o acompanharam em oração durante o deslocamento aos dois países.

“Na Turquia, tive a alegria de me encontrar com a comunidade católica que, por meio do diálogo paciente e do serviço aos que sofrem, sabe dar testemunho do Evangelho do amor e da lógica de Deus manifestada na humildade”, afirmou Leão XIV.

Em relação ao Líbano, o papa lembrou que o país “continua a ser um mosaico de convivência” e manifestou consolo por ver tantas pessoas nas ruas a saudá-lo.

“Encontrei pessoas que proclamam o Evangelho acolhendo refugiados, visitando prisioneiros e partilhando o pão com os necessitados”, disse Leão XIV.

Ele lembrou ainda o encontro com as famílias das vítimas da explosão no Porto de Beirute.

“Os libaneses esperavam uma palavra e uma presença de consolo, mas foram eles que me consolaram com a sua fé e entusiasmo”.

Leão XIV explicou que, durante a viagem, se encontrou com o patriarca ecumênico de Constantinopla e outros representantes de diferentes confissões cristãs na antiga cidade de Niceia, local histórico do primeiro concílio ecumênico, há 1.700 anos.

O papa recordou também que hoje se assinala o 60º aniversário da histórica declaração conjunta entre o papa Paulo VI e o patriarca Atenágoras, que pôs fim à excomunhão mútua entre as igrejas Católica e Ortodoxa.

“Damos graças a Deus, renovemos o nosso compromisso no caminho para a plena e visível unidade de todos os cristãos", acrescentou.

O líder da Igreja Católica citou as populações do sul e sudeste asiáticos, gravemente afetadas pelas recentes inundações, apelando à comunidade internacional para apoiar com gestos de solidariedade aqueles que são atingidos pelos desastres naturais.

“Rezo pelas vítimas, pelas famílias que choram os seus entes queridos e por todos aqueles que prestam auxílio”.

As chuvas torrenciais e os deslizamentos de terra registados recentemente na Indonésia, no Sri Lanka e na Tailândia fizeram pelo menos 1.400 mortos e cerca de 800 desaparecidos, enquanto milhares permanecem desalojados.

“Exorto a comunidade internacional e todas as pessoas de boa vontade a apoiarem os nossos irmãos e irmãs nessas regiões com gestos de solidariedade”, apelou Leão XIV.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Papa Leão XIV Paz diálogo Viagem Turquia Líbano
