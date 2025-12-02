logo ebc
Papa pede que Oriente Médio rejeite "horror da guerra"

Leão XIV está encerrando viagem ao Líbano, a 1ª como papa
Lusa*
Publicado em 02/12/2025 - 10:21
Beirute
Papa Leão no Vaticano 27/8/2025 Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
© Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
Lusa

O papa Leão XIV apelou, nesta terça-feira (2), perante 150 mil pessoas reunidas para uma missa ao ar livre em Beirute, à adoção de “novas abordagens no Oriente Médio” para que a paz prevaleça na região.

“O Oriente Médio precisa de novas abordagens para rejeitar a mentalidade de vingança e violência, superar as divisões políticas, sociais e religiosas e abrir novos capítulos em nome da reconciliação e da paz”, afirmou.

O chefe da Igreja Católica, que está encerrando uma visita ao Líbano, também apelou aos cristãos do Oriente para que demonstrem coragem, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

A missa atraiu cerca de 150 mil pessoas à orla marítima de Beirute e encerrou a visita de três dias de Leão ao Líbano antes do voo de volta a Roma.

O papa pediu “à comunidade internacional que não poupe esforços para promover processos de diálogo e reconciliação” numa região flagelada pelos conflitos.

Ele também apelou para que o Líbano seja um “lar de justiça e fraternidade” e um “sinal profético de paz” na região, segundo a agência de notícias norte-americana The Associated Press (AP).

Antes da missa, Leão rezou no local da explosão do Porto de Beirute em 2020, que se tornou um símbolo de disfunção e impunidade oficial no país. 

O chefe do Vaticano apelou para que a justiça prevaleça e ofereceu palavras de consolação ao povo do Líbano.

Familiares de algumas das 218 pessoas mortas pela explosão seguravam fotos das vítimas quando Leão chegou ao local.

O papa rezou em silêncio junto a um monumento aos mortos e depois cumprimentou os familiares presentes, um a um, apertando-lhes as mãos.

O encontro ocorreu ao lado da estrutura do último silo de cereais que se manteve de pé no local destruído pela explosão de 4 de agosto de 2020, e das pilhas de carros carbonizados.

A explosão causou danos de milhões de dólares, quando centenas de toneladas de nitrato de amônia  explodiram em um armazém portuário.

Cinco anos depois, as famílias dos mortos continuam em busca de justiça.

Nenhum responsável foi condenado na investigação judicial que foi repetidamente obstruída, o que enfureceu os libaneses, para quem a explosão foi apenas a mais recente prova de impunidade, após décadas de corrupção e crimes financeiros.

“A visita envia claramente a mensagem de que a explosão foi um crime”, disse Cecile Roukoz, cujo irmão, Joseph Roukoz, foi morto e que estava presente para se encontrar com o papa.

“Deve haver uma mensagem, o país deve acabar com a impunidade e garantir que a justiça seja feita”, acrescentou.

Quando chegou ao Líbano no domingo, Leão apelou aos líderes políticos do país para que procurassem a verdade como meio de paz e reconciliação.

Ele procurou levar uma mensagem de paz ao país, que enfrenta anos de crises econômicas e políticas.

Na homilia de hoje, Leão citou os muitos problemas que os libaneses têm enfrentado, desde crises econômicas à explosão e renovados receios de guerra, principalmente com o vizinho Israel.

Disse que é natural o ser humano sentir-se “paralisado pela impotência face ao mal e oprimido por tantas situações difíceis”.

No entanto, exortou os libaneses a não se resignarem e a encontrar formas de manter a esperança de que o Líbano seja um país “onde a paz e a justiça reinem”.

“Deixemos a armadura das nossas divisões étnicas e políticas, abramos as nossas confissões religiosas ao encontro mútuo e reavivemos nos nossos corações o sonho de um Líbano unido”, afirmou.

“Líbano, levanta-te! Sê uma casa de justiça e fraternidade! Sê um sinal profético de paz para todo o Levante!”, apelou.

O papa norte-americano começou o último dia em Beirute com visita ao hospital De La Croix, especializado no tratamento de pessoas com problemas psicológicos.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

