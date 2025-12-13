logo ebc
Passa de mil o número de mortos em inundações na Indonésia

Ainda há muitos desaparecidos
RTP
Publicado em 13/12/2025 - 11:24
Indonésia
Men swim as they collect items from their houses, flooded after heavy rains in Jakarta, Indonesia, January 2, 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

A Agência Nacional de Gestão de Catástrofes da Indonésia anunciou neste sábado (13) que já há 1.003 mortos e 218 desaparecidos devido às inundações e deslizamentos que atingiram o país nas últimas semanas.

Nas províncias de Sumatra do Norte e Sumatra Ocidental há 5.400 feridos e 1,2 milhão de desalojados em abrigos temporários, segundo a estatal.

Tempestades tropicais e chuvas de monção atingiram o Sudeste Asiático (Indonésia, Malásia e Tailândia) e o Sul da Ásia (Sri Lanka) este mês, provocando deslizamentos de terra e inundações repentinas.

Esta é uma das piores catástrofes que atingiram recentemente Sumatra e, em particular, Aceh, na sua extremidade ocidental, também devastada pelo tsunami de 2004.

O custo da reconstrução poderá chegar a 2,6 milhões de euros, cerca de R$ 16,4 milhões.

O Governo indonésio é criticado por não ter declarado estado de catástrofe natural, o que poderia ter acelerado os socorros e melhorado a coordenação, e também não pediu ajuda internacional, ao contrário do Sri Lanka.

Hoje, o presidente Prabowo Subianto voltou a visitar as províncias afetadas e reconheceu alguns problemas.

"Aqui e ali, devido às condições naturais e físicas, houve pequenos atrasos, mas inspecionei todos os locais: as condições são boas, os serviços prestados são adequados e os mantimentos alimentares são suficientes", afirmou o Presidente indonésio após uma visita a Langkat, na província de Sumatra do Norte.

"Nas zonas mais isoladas, como Takengon, continuamos a trabalhar sem descanso para reabrir as estradas de acesso. Em Bener Meriah também, creio que a ponte já está operacional", acrescentou Prabowo Subianto, a partir da base aérea de Soewondo, gerida pela Força Aérea da Indonésia.

 

