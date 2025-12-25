logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Polônia intercepta avião russo sobre Mar Báltico

Região foi fechada temporariamente para garantir segurança
Anna Koper - Repórter da Reuters*
Publicado em 25/12/2025 - 17:28
Varsóvia
Reuters

Jatos poloneses interceptaram um avião de reconhecimento russo sobre o Mar Báltico, que estava voando perto de seu espaço aéreo, informou o Exército do país, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), nesta quinta-feira (25).

Os países do flanco oriental da Otan têm estado em alerta máximo para possíveis incursões no espaço aéreo desde setembro, quando três jatos militares russos violaram o espaço aéreo da Estônia por 12 minutos, poucos dias depois que mais de 20 drones russos entraram no espaço aéreo polonês.

"Esta manhã, sobre as águas internacionais do Mar Báltico, caças poloneses interceptaram, identificaram visualmente e escoltaram de sua área de responsabilidade uma aeronave de reconhecimento russa que voava perto das fronteiras do espaço aéreo polonês", disse o Exército.

As autoridades polonesas também disseram que, à noite, foram observados objetos entrando no espaço aéreo polonês, procedentes da direção da Bielorrússia.

"Após análise detalhada, foi determinado que provavelmente se tratava de balões de contrabando, movendo-se de acordo com a direção e a velocidade do vento", disse o Exército.

As autoridades polonesas acrescentaram que parte do espaço aéreo sobre a região nordeste da Polônia, Podlaskie, que faz fronteira com a Bielorrússia, foi temporariamente fechada ao tráfego civil para garantir a segurança.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
FILE PHOTO: A Polish police officer stands near a unmanned aerial vehicle (UAV) fragment, after Russian drones violated Polish airspace during an attack on Ukraine and some were shot down by Poland, in Czesniki, Lublin Voivodeship, Poland, September 10, 2025 in this still image from video. Polsat News via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND/File Photo
Polônia restringe tráfego aéreo na fronteira Leste
Primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, dá entrevista na Casa Branca após reunião com o presidente dos EUA 12/03/2024 REUTERS/Kevin Lamarque
Polônia diz que abateu drones russos em seu espaço aéreo; Otan condena
Polônia Espaço Aéreo Avião Russo Mar Báltico
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Chenceler russa, Maria Zakharova, durante entrevista coletiva semanal
Internacional Rússia compara com pirataria bloqueio dos Estados Unidos à Venezuela
qui, 25/12/2025 - 17:55
Logo da Agência Brasil
Internacional Polônia intercepta avião russo sobre Mar Báltico
qui, 25/12/2025 - 17:28
Ex.Presidente Jair Bolsonaro. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo
Política Bolsonaro é submetido à cirurgia para tratamento de hérnia bilateral
qui, 25/12/2025 - 17:24
Brasília (DF), 23/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura do decreto que dispõe sobre o reconhecimento, a valorização e a promoção da cultura gospel como manifestação cultural nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lula quer expulsão de servidor que agrediu mulher e criança no DF
qui, 25/12/2025 - 16:48
Moradores de Pequim usam as bicicletas compartilhadas para se locomover pela capital chinesa
Internacional Mídia social da China critica política de filho único
qui, 25/12/2025 - 16:42
Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivers a speech to the nation at the presidential palace.
Internacional Zelensky fala ao telefone com emissários dos EUA para a paz
qui, 25/12/2025 - 15:53
Ver mais seta para baixo