Polônia intercepta avião russo sobre Mar Báltico

Jatos poloneses interceptaram um avião de reconhecimento russo sobre o Mar Báltico, que estava voando perto de seu espaço aéreo, informou o Exército do país, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), nesta quinta-feira (25).

Os países do flanco oriental da Otan têm estado em alerta máximo para possíveis incursões no espaço aéreo desde setembro, quando três jatos militares russos violaram o espaço aéreo da Estônia por 12 minutos, poucos dias depois que mais de 20 drones russos entraram no espaço aéreo polonês.

"Esta manhã, sobre as águas internacionais do Mar Báltico, caças poloneses interceptaram, identificaram visualmente e escoltaram de sua área de responsabilidade uma aeronave de reconhecimento russa que voava perto das fronteiras do espaço aéreo polonês", disse o Exército.

As autoridades polonesas também disseram que, à noite, foram observados objetos entrando no espaço aéreo polonês, procedentes da direção da Bielorrússia.

"Após análise detalhada, foi determinado que provavelmente se tratava de balões de contrabando, movendo-se de acordo com a direção e a velocidade do vento", disse o Exército.

As autoridades polonesas acrescentaram que parte do espaço aéreo sobre a região nordeste da Polônia, Podlaskie, que faz fronteira com a Bielorrússia, foi temporariamente fechada ao tráfego civil para garantir a segurança.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.