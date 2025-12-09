logo ebc
Proibição de rede social para crianças entra em vigor na Austrália

Medida atrai críticas de empresas e elogios de defensores das crianças
Byron Kaye e Claire Beers - Repórteres da Reuters
Publicado em 09/12/2025 - 16:18
Sydney
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Reuters

 A Austrália se tornou o primeiro país a proibir rede social para menores de 16 anos, com bloqueio do acesso a plataformas como TikTok, YouTube, Instagram e Facebook . 

Dez das maiores plataformas foram obrigadas a bloquear o acesso de crianças a partir da meia-noite de quarta-feira (10h de terça-feira em Brasília), ou terão que pagar multas de até A$49,5 milhões (US$33 milhões).

A nova lei atraiu críticas de grandes empresas de tecnologia e de defensores da liberdade de expressão, mas foi bem recebida por pais e defensores de crianças.

A proibição está sendo observada de perto por outros países que estão considerando medidas semelhantes com base na idade, em meio a preocupações crescentes sobre o impacto da mídia social na saúde e segurança das crianças.

Em uma mensagem de vídeo que, segundo a Sky News Australia, seria reproduzida nas escolas esta semana, o primeiro-ministro Anthony Albanese disse que a proibição tem como objetivo apoiar os jovens australianos e aliviar a pressão que pode vir de feeds e algoritmos intermináveis.

"Aproveite ao máximo as férias escolares que estão chegando. Em vez de passá-las no celular, comece a praticar um novo esporte, aprenda um novo instrumento ou leia aquele livro que está parado há algum tempo na sua estante", aconselhou o primeiro-ministro.

"E o mais importante, passe um tempo de qualidade com seus amigos e sua família, cara a cara."

O veto encerra um ano de especulações sobre se um país pode impedir que as crianças usem a tecnologia incorporada na vida moderna.

Também inicia um experimento real que será estudado globalmente por parlamentares frustrados com o que eles dizem ser um setor de tecnologia lento demais para implementar medidas de redução de danos.

"Embora a Austrália seja a primeira a adotar tais restrições, é improvável que seja a última", disse Tama Leaver, professora de estudos da internet na Curtin University.

"Governos de todo o mundo estão observando como o poder das grandes empresas de tecnologia foi enfrentado com sucesso. A proibição das redes sociais na Austrália... é um sinal claro do que está por vir."

