Internacional

Protesto de agricultores belgas contra Mercosul tem confronto

Manifestantes atiraram pedras e batatas e polícia reagiu
Philip Blenkinsop e Charlotte Van Campenhout - repórteres da Reuters
Publicado em 18/12/2025 - 17:13
Bruxelas
Reuters

A polícia belga disparou gás lacrimogêneo e canhões de água na quinta-feira, quando um protesto de agricultores contra um acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul se tornou violento, com alguns manifestantes arremessando pedras e batatas contra a polícia e quebrando janelas.

A polícia interveio quando a violência aumentou e tentou prender alguns dos manifestantes. Em um determinado momento, um trator foi dirigido contra uma linha de policiais da tropa de choque, embora aparentemente não tenha atingido ninguém. Alguns também atacaram jornalistas.

A polícia de Bruxelas disse que havia autorizado um protesto com até 50 tratores, mas no início da tarde de quinta-feira cerca de 1.000, a maioria com placas belgas, chegaram à capital belga. Eles estimaram o número de manifestantes em 7.000.

Os líderes da UE vão debater em uma cúpula em Bruxelas na quinta-feira se a UE deve assinar o acordo com o bloco de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Os críticos do pacto comercial, que está sendo elaborado há 25 anos, dizem que commodities baratas podem inundar o mercado em detrimento dos produtores europeus.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

