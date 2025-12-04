logo ebc
Internacional

Putin diz que Rússia tomará toda região ucraniana de Donbas

"Rússia assumirá o controle, militarmente ou não", afirmou
Reuters
Publicado em 04/12/2025 - 09:47
Moscou
Russian President Vladimir Putin attends a meeting with CEO of Rostec state corporation Sergei Chemezov in Moscow, Russia, December 28, 2023. Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
© Reuters/Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin/Proibida reprodução
Reuters

O presidente russo, Vladimir Putin, disse em entrevista publicada na quinta-feira (3), que a Rússia assumirá o controle total da região de Donbas, na Ucrânia, à força, a menos que as forças ucranianas se retirem, algo que Kiev rejeitou categoricamente.

Putin enviou dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia em fevereiro de 2022, após oito anos de combates entre separatistas apoiados pela Rússia e tropas ucranianas em Donbas, que é composto pelas regiões de Donetsk e Luhansk.

"Ou libertamos esses territórios pela força das armas ou as tropas ucranianas deixam esses territórios", disse Putin ao India Today.

Declaração foi feita antes de uma visita a Nova Délhi, de acordo com um trecho exibido pela televisão estatal russa.

A Ucrânia afirma que não quer presentear a Rússia com seu próprio território, que Moscou não conseguiu conquistar no campo de batalha, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que Moscou não deve ser recompensada por uma guerra que iniciou.

Atualmente, a Rússia controla 19,2% da Ucrânia, incluindo a Crimeia, que anexou em 2014, toda a região de Luhansk, mais de 80% de Donetsk, cerca de 75% de Kherson e Zaporizhzhia, e partes das regiões de Kharkiv, Sumy, Mykolaiv e Dnipropetrovsk.

Cerca de 5.000 km² de Donetsk permanecem sob controle ucraniano.

Em discussões com os Estados Unidos sobre o esboço de um possível acordo de paz para encerrar a guerra, a Rússia tem dito repetidamente que quer o controle de todo Donbas - e que os EUA devem reconhecer informalmente o controle de Moscou.

Em 2022, a Rússia declarou que as regiões ucranianas de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia agora fazem parte da Rússia, após referendos que o Ocidente e Kiev consideraram uma farsa. A maioria dos países reconhece as regiões - e a Crimeia - como parte da Ucrânia.

Putin recebeu os enviados dos EUA Steve Witkoff e Jared Kushner no Kremlin na terça-feira, e disse que a Rússia havia aceitado algumas propostas dos EUA sobre a Ucrânia, e que as conversações deveriam continuar.

De acordo com a agência de notícias estatal russa RIA, Putin afirmou que sua reunião com Witkoff e Kushner foi "muito útil" e que havia sido baseada em propostas que ele e o presidente Donald Trump discutiram no Alasca em agosto.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Vladimir Putin Rússia Ucrânia Donbas controle total
