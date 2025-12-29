Putin diz a Trump que irá rever posição após suposto ataque ucraniano

O presidente russo, Vladimir Putin, disse ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira (29), que a Rússia iria rever sua posição nas negociações de paz após o que Moscou disse ter sido um ataque de drones ucranianos a uma residência presidencial russa, informou o Kremlin.

A Ucrânia rejeitou as declarações russas de que 91 drones atacaram a residência de Putin no norte da Rússia como mentiras, e acusou Moscou de tentar minar as negociações de paz.

O conselheiro de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, disse que Putin e Trump conversaram nesta segunda-feira e que Putin foi informado por Trump e seus conselheiros seniores sobre as negociações com a Ucrânia.

Putin informou Trump sobre o ataque de drones à residência presidencial russa e disse a Trump que a Rússia estava revendo sua posição como resultado disso.



*É proibida a reprodução deste conteúdo