Putin e Trump não apoiam ideia de cessar-fogo temporário, diz Kremlin

O Kremlin informou neste domingo que o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não apoiam a pressão de europeus e ucranianos por um cessar-fogo temporário antes que acordo seja selado, e disse que Moscou acredita que Kiev precisa tomar uma decisão sobre Donbas.

Segundo o assessor de Política Externa do Kremlin, Yuri Ushakov, Putin e Trump conversaram por telefone por 1 hora e 15 minutos, ligação que ocorreu a pedido de Trump antes de sua reunião em Miami com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy.

"O principal é que os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos têm opiniões semelhantes de que a opção de um cessar-fogo temporário proposta pelos ucranianos e pelos europeus sob o pretexto de preparar um referendo ou sob outros pretextos só leva a um prolongamento do conflito e está repleto de novas hostilidades", disse Ushakov.

Ushakov disse que para que as hostilidades terminem, Kiev precisa tomar uma "decisão ousada", em linha com as discussões entre Rússia e EUA sobre a região de Donbas.

"Dada a situação atual nas frentes, faria sentido para o regime ucraniano tomar essa decisão em relação ao Donbas."

A Rússia, que controla 90% do Donbas, quer que a Ucrânia retire suas forças dos 10% que ainda controla. No total, a Rússia controla cerca de um quinto da Ucrânia.

