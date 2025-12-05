logo ebc
Putin: tropas ucranianas vão sair do leste do país por bem ou por mal

"Agora tudo chegou a um ponto crítico, alertou o presidente russo
Lusa*
Publicado em 05/12/2025 - 08:53
Nova Déli
Presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante reunião em Ashgabat, no Turcomenistão.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou “libertar” os territórios do leste da Ucrânia pela força se as tropas de Kiev não se retirarem da área, em entrevista divulgada hoje (5) por uma televisão indiana.

“Agora tudo chegou a um ponto crítico e tudo se resume a uma só coisa: ou libertamos os territórios por meio da ação militar, ou as tropas ucranianas retiram-se e abandonam o país”, disse Putin.

O líder referia-se à Rússia, por considerar que as regiões de Donetsk e Lugansk, que constituem o chamado Donbass, pertencem à Federação Russa.

A entrevista ao canal India Today foi gravada em Moscou na quarta-feira (3), véspera da partida de Putin para uma visita de dois dias a Nova Déli, segundo a agência espanhola EFE.

Putin reuniu-se hoje em Nova Déli com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

A Rússia patrocinou, desde 2014, uma guerra separatista em Donetsk e Lugansk, que declararam unilateralmente a independência e pediram a integração à Rússia.

Um pedido de auxílio das duas autoproclamadas repúblicas esteve na origem direta da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, que deu início à guerra em curso entre os dois países outrora parceiros na União Soviética.

Moscou declarou Donetsk e Lugansk partes da Federação Russa em 30 de setembro de 2022, juntamente com Zaporijia e Kherson, que juntou à Crimeia, anexada em 2014, mas sem o reconhecimento ucraniano e internacional.

A retirada do Donbass, a renúncia ucraniana para ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), as garantias de segurança e as reparações russas no pós-guerra são algumas das questões que dividem as duas partes nas negociações sob mediação dos Estados Unidos.

O processo foi marcado nos últimos dias por reuniões do enviado especial norte-americano Steve Witkoff com Putin na Rússia, e do negociador ucraniano Rustem Umerov nos Estados Unidos, sem que, para já, tenha sido alcançado um acordo.

Putin aproveitou a entrevista ao India Today para abordar as negociações com Washington e reconheceu que Moscou não concorda com algumas partes do plano proposto pelo presidente Donald Trump.

O líder russo assegurou que tiveram de rever “cada ponto” do documento apresentado em Moscou por Steve Witkoff.

Embora tenha confirmado as discrepâncias, Putin optou pela cautela e assinalou que era prematuro detalhar que alguns aspectos não convinham a Moscou.

“Dizer agora o que não nos convém ou até onde poderíamos chegar a um acordo é prematuro, já que poderia perturbar o modo de funcionamento que o presidente Trump está tentando estabelecer”, justificou.

A Rússia controla atualmente quase 20% do território ucraniano, incluindo a totalidade da região de Lugansk e 80% de Donetsk.

O Exército russo realizou, nos últimos dias, operações militares em Donetsk, onde, segundo Moscou, conquistou o reduto de Pokrovsk.

