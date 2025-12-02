logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Republicanos pedem respostas sobre ataques na costa da Venezuela

Eles prometem investigar com rigor múltiplos ataques a um único barco
Patricia Zengerle - Repórter da Reuters
Publicado em 02/12/2025 - 11:19
Washington
FILE PHOTO: A combination image shows two screen captures from a video posted on the X account of The White House on September 15, 2025, depicting what U.S. President Donald Trump said was a U.S. military strike on a Venezuelan drug cartel vessel that had been on its way to the United States, the second such strike carried out against a suspected drug boat in recent weeks. The White House/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IMAGE BLURRED AT SOURCE Verification lines: Reuters checked the footage through our AI detection tool and found no evidence of manipulation. however, the footage is partly blurred, making it impossible to confirm if the video is manipulated. Thorough verification is an ongoing process, and Reuters will continue to review the footage as more information becomes available./File Photo
© Reuters/The White House/Arquivo/Proibida reprodução
Reuters

Alguns parlamentares republicanos expressaram preocupação com as ações militares dos Estados Unidos (EUA) na costa da Venezuela e se juntaram aos democratas, prometendo investigar os múltiplos ataques a um único barco, embora não houvesse nenhuma informação nessa segunda-feira (1º) sobre qualquer reunião ou audiência.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que houve dois ataques a um barco no início de setembro, dizendo que estavam dentro da lei e foram autorizados pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, dias após alguns membros do Congresso afirmarem que o segundo ataque para matar sobreviventes poderia ter sido ilegal.

Os ataques a barcos são a segunda questão em uma semana a provocar objeções dos republicanos, que vinham apoiando fortemente praticamente todas as iniciativas políticas do presidente Donald Trump desde o início de seu segundo mandato em janeiro.

Na semana passada, parlamentares republicanos criticaram duramente a Casa Branca por sua forma de lidar com um plano de paz proposto para a Ucrânia que, segundo eles, favorece a Rússia.

As últimas preocupações surgiram após o Washington Post noticiar, na sexta-feira, que Hegseth "deu ordem verbal" para matar todos a bordo de uma das embarcações.

Hegseth negou veementemente que tivesse ordenado um segundo ataque. Ele considerou os relatos "fabricados, inflamatórios e depreciativos" nas redes sociais. Trump disse que iria avaliar o assunto, mas que acreditou "100%" em Hegseth quando ele disse que não havia determinado um segundo ataque.

Os dois comitês do Congresso, liderados pelos republicanos, que supervisionam o Pentágono disseram que analisariam o caso. Na sexta-feira, o presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado, o republicano Roger Wicker, do Mississippi, e o senador Jack Reed, de Rhode Island, principal democrata do comitê, disseram que conduziriam uma "supervisão vigorosa".

Seus pares do painel de Serviços Armados da Câmara dos Deputados, o presidente republicano Mike Rogers, do Alabama, e o democrata Adam Smith, de Washington, afirmaram que levavam as informações a sério e que estavam tomando medidas bipartidárias para obter um relato completo .

Leavitt disse, em reunião na Casa Branca, que Hegseth havia conversado com alguns membros do Congresso "que poderiam estar preocupados" durante o fim de semana.

Ontem, líderes democratas e republicanos do Congresso disseram que previam exames bipartidários do incidente. 

*(Reportagem adicional de Jeff Mason e David Morgan)

*É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Trump diz em rede social que espaço aéreo da Venezuela está fechado
Presidente dos EUA, Donald Trump, fala com jornalistas a bordo do avião presidencial Força Aérea Um 24/10/2025 Reuters/Evelyn Hockstein/Proibida reprodução
Trump confirma conversa com Nicolás Maduro
Moradores de uma comunidade latina após uma operação de autoridades federais de imigração em Raleigh, Carolina do Norte 18/11/2025 REUTERS/Jonathan Drake
Maioria dos latinos nos EUA acha que sua situação piorou com Trump
ataques EUA costa da Venezuela mortes republicanos reação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 02/12/2025 - Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado durante reunião para votar o projeto de lei (PL 5.473/2025) que aumenta tributos para as fintechs e outras instituições financeiras. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Comissão do Senado aprova aumento da taxação de fintechs e bets
ter, 02/12/2025 - 13:12
Policiais do BPChq estão posicionados em pontos estratégicos localizados no entorno do Complexo da Penha, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, dando suporte aos policiais que estão operando na região. Foto: PMERJ/X
Justiça MPRJ faz novas denúncias contra PMs por crimes na Operação Contenção
ter, 02/12/2025 - 13:09
Sessão plenária do STF. 29/02/2024 - Ministro Flávio Dino na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF
Justiça Dino pede explicação ao Legislativo e Executivo sobre desvios no Dnocs
ter, 02/12/2025 - 13:09
Brasília (DF) 12/12/2025 - O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Educação Governo diz que conectará 100% das escolas até fim de 2026
ter, 02/12/2025 - 12:00
FILE PHOTO: A combination image shows two screen captures from a video posted on the X account of The White House on September 15, 2025, depicting what U.S. President Donald Trump said was a U.S. military strike on a Venezuelan drug cartel vessel that had been on its way to the United States, the second such strike carried out against a suspected drug boat in recent weeks. The White House/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IMAGE BLURRED AT SOURCE Verification lines: Reuters checked the footage through our AI detection tool and found no evidence of manipulation. however, the footage is partly blurred, making it impossible to confirm if the video is manipulated. Thorough verification is an ongoing process, and Reuters will continue to review the footage as more information becomes available./File Photo
Internacional Republicanos pedem respostas sobre ataques na costa da Venezuela
ter, 02/12/2025 - 11:19
Ilustração de aposta online em celular 19/9/2024 REUTERS/Alexandre Meneghini
Saúde Aposta online e jogo de azar custam R$ 38,8 bi ao país, mostra estudo
ter, 02/12/2025 - 11:02
Ver mais seta para baixo