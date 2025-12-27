logo ebc
Rússia ataca Kiev e faz 11 feridos em véspera de conversas para paz

Presidentes da Ucrânia e dos EUA irão se encontrar neste domingo
Lusa
Publicado em 27/12/2025 - 13:27
Kiev
Rescuers work at the site of the apartment building hit by a Russian drone during a Russian missile and drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine December 27, 2025. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
© ReutersViacheslav Ratynskyi/Proibida reprodução
Lusa

Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas hoje de madrugada, num ataque russo com mísseis e ‘drones’ contra a capital ucraniana, Kiev, na véspera de conversas entre a Ucrânia e os Estados Unidos, indicaram as autoridades locais.

Explosões foram ouvidas durante várias horas, quando mísseis balísticos e ‘drones’ atingiram diferentes pontos da cidade.

O ataque começou nas primeiras horas da madrugada e prolongou-se pelo amanhecer.

O bombardeio ocorre no momento em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se prepara para um encontro com o presidente norte-americano, Donald Trump, no domingo, no âmbito de encontros destinados a pôr fim à guerra, que dura quase quatro anos.

De acordo com o presidente ucraniano, em cima da mesa estarão, entre outros temas, garantias de segurança e questões territoriais nas regiões de Donetsk e Zaporijia.

O ataque atingiu sete locais diferentes da cidade, fazendo 11 feridos, entre os quais um adolescente de 16 anos, informou o responsável pela Administração Militar da Cidade de Kiev, Tymur Tkachenko, numa mensagem divulgada na plataforma Telegram.

Um incêndio em um edifício residencial de 18 andares no distrito de Dnipro mobilizou equipes de emergência para combater o fogo.

Um outro prédio habitacional, de 24 andares, foi atingido no distrito de Darnytsia, tendo sido registados mais incêndios nos distritos de Obolonskyi e Holosiivskyi, acrescentou Tkachenko.

Na região alargada de Kiev, os ataques atingiram edifícios industriais e residenciais, segundo o Serviço de Emergência da Ucrânia.

Na zona de Vyshhorod, as equipes de socorro resgataram uma pessoa que estava soterrada sob os escombros de uma casa destruída.

