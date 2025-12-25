logo ebc
Rússia compara com pirataria bloqueio dos Estados Unidos à Venezuela

Chancelaria defende consistemente a redução da escalada
Dmitry Antonov - Repórter da Reuters*
Publicado em 25/12/2025 - 17:55
Moscou
Chenceler russa, Maria Zakharova, durante entrevista coletiva semanal
© Sputnik/Ramil Sitdikov/Direitos Reservados

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse nesta quinta-feira (25) que os Estados Unidos (EUA) estão revivendo a pirataria e o banditismo no Mar do Caribe ao bloquear a Venezuela. Acrescentou que espera que o pragmatismo do presidente norte-americano, Donald Trump, ajude a evitar um desastre.

"Hoje estamos testemunhando a completa ilegalidade no Mar do Caribe, onde o roubo de propriedade de outras pessoas, ou seja, a pirataria e o banditismo, estão sendo revividos", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, sobre a situação.

"Defendemos consistentemente a redução da escalada", disse Zakharova. "Esperamos que o pragmatismo e a racionalidade do presidente dos EUA, Donald Trump, permitam que sejam encontradas soluções mutuamente aceitáveis para as partes dentro da estrutura das normas legais internacionais."

"Confirmamos nosso apoio aos esforços do governo de Nicolás Maduro para proteger a soberania e os interesses nacionais e manter o desenvolvimento estável e seguro de seu país", acrescentou.

