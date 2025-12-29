Rússia diz que Ucrânia tentou atacar residência de Putin

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta segunda-feira (29) que a Ucrânia tentou atacar a residência do presidente Vladimir Putin na região de Novgorod e que, por isso, a posição de negociação de Moscou mudará, informou a agência Interfax.

Lavrov afirmou que, entre 28 e 29 de dezembro, a Ucrânia atacou a residência oficial do presidente russo na região de Novgorod com 91 drones de longo alcance.

"Essas ações imprudentes não ficarão impunes", disse Lavrov, segundo a agência.

Não ficou claro se Putin estava na residência no momento do ataque.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rejeitou as acusações russas e afirmou se tratar de "outra rodada de mentiras".

Ele disse a repórteres pelo WhatsApp que, com tais declarações, a Rússia estava tentando minar o progresso alcançado nas negociações de paz entre Ucrânia e Estados Unidos e que Moscou estava preparando terreno para atacar prédios governamentais ucranianos em Kiev.

Zelensky pediu ao presidente dos EUA, Donald Trump, que reaja de acordo com as ameaças russas.

