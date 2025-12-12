logo ebc
Tempestade polar em Gaza deixa pelo menos 11 mortos

Chuvas fortes danificaram casas e tendas de deslocados
Lusa*
Publicado em 12/12/2025 - 09:59
Gaza
Lusa

Pelo menos 11 pessoas morreram e várias ficaram feridas em consequência do frio e da chuva provocados por uma tempestade polar que atingiu a Faixa de Gaza e danificou tendas e edifícios.

A tempestade provocou o desabamento de casas e danificou dezenas de tendas utilizadas por pessoas deslocadas, devido à ofensiva militar israelense após os ataques do grupo islâmico Hamas em 7 de outubro de 2023, que deram início à guerra na região.

A maioria das mortes — cinco — ocorreu no bairro de Bir al-Naja, em Beit Lahia, onde uma casa desabou. Pelo menos duas pessoas morreram quando um muro caiu no bairro de al-Rimal.

Essas mortes somam-se às provocadas pelas baixas temperaturas, sobretudo no campo de al-Shati, onde também foram registrados deslizamentos e duas pessoas morreram.

Além disso, uma criança morreu devido às temperaturas extremas na Cidade de Gaza, informou a agência de notícias palestina WAFA.

Nessa quinta-feira (11), um bebê de oito meses morreu devido às baixas temperaturas na cidade do sul da Palestina Khan Yunis, segundo o jornal Filastin. A tenda da família foi danificada pelas chuvas.

Os aguaceiros provocaram o colapso de outros edifícios na mesma área, e inúmeras pessoas tiveram de ser retiradas de tendas inundadas pela tempestade.

A situação levou o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, a alertar para o risco de surtos de doenças, sobretudo problemas respiratórios entre crianças, idosos e doentes.

A Agência das Nações Unidas de Ajuda aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio (UNRWA) lamentou que as condições de vida em Gaza “tenham piorado devido às fortes chuvas e às difíceis circunstâncias resultantes do genocídio israelense nos últimos dois anos”.

“As tempestades de inverno inundam as ruas e submergem tendas improvisadas em áreas superlotadas e insalubres. Ruas inundadas e acampamentos úmidos agravam as condições de vida já precárias. Alertamos que ambientes frios, úmidos e insalubres aumentam significativamente o risco de doenças e infecções”, afirmou a agência, em comunicado.

Apelando para que seja dada assistência à população de Gaza de forma a “evitar o seu sofrimento”, a UNRWA explicou que esse apoio permitirá fornecer abrigo adequado e serviços médicos essenciais.

“O apoio ajudará as famílias a enfrentar o inverno com segurança e dignidade”, concluiu.

