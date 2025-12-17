Tensão na Venezuela: Rússia adverte para "consequências imprevisíveis"

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse nesta quarta-feira (17) que as tensões em torno da Venezuela podem ter consequências imprevisíveis para todo o Ocidente. A informação é da agência de notícias estatal russa Tass.

Na terça-feira (16), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou um "bloqueio" de todos os navios petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, na mais recente medida de Washington para aumentar a pressão sobre o governo de Nicolás Maduro, visando sua principal fonte de renda.

Não está claro como Trump pretende impor a medida contra os navios sancionados e se irá recorrer à Guarda Costeira para interditar as embarcações, como fez na semana passada. O governo deslocou milhares de soldados e quase uma dúzia de navios de guerra – incluindo um porta-aviões – para a região.

Em um comunicado, o governo da Venezuela disse que rejeita a "ameaça grotesca" de Trump.

Os preços do petróleo subiram mais de 1% no comércio asiático na quarta-feira. Os preços do petróleo fecharam em US$55,27 por barril na terça-feira, o menor fechamento desde fevereiro de 2021.