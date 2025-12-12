Terremoto de magnitude 6,9 atinge nordeste do Japão

O Japão suspendeu alerta de tsunami emitido depois que um terremoto de magnitude 6,9 atingiu a região nordeste do país nesta sexta-feira (12), informou a Agência Meteorológica do país (JMA).

Anteriormente, a agência havia indicado a magnitude preliminar do terremoto em 6,7.

O tremor ocorreu às 11h44 (horário local) na costa da província de Aomori, a uma profundidade de 20 km, depois que um terremoto maior, de magnitude 7,5, atingiu a mesma região no final de segunda-feira (8).

Após o terremoto do início da semana, o governo divulgou aviso especial alertando moradores de uma ampla área, de Hokkaido, ao norte, a Chiba, a leste de Tóquio, para que ficassem em alerta quanto à possibilidade de forte terremoto ocorrer novamente em uma semana.

O tremor de hoje registrou 4 na escala de intensidade sísmica do Japão, de 1 a 7.

