Internacional

Terremoto de magnitude 7,0 atinge Taipé, capital de Taiwan

Autoridades afastam risco de tsunami
RTP - Rádio e Televisão de Portugal
Publicado em 27/12/2025 - 15:07
Lisboa
Taiwan, 27/12/2025 - Abalo sísmico em Taiwan. Foto: Google/reprodução
© Google/reprodução
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

Um forte tremor foi sentido em edifícios em Taipé, capital de Taiwan, na noite deste sábado (27), horário local, segundo informou a Agência Nacional de Bombeiros. O órgão informou que o terremoto teve uma profundidade de 73 km (45 milhas). As autoridades avaliam os danos.

O terremoto, medido em 6,6 pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos e 7,0 localmente, atingiu uma área a 31 quilômetros a leste-sudeste de Yilan às 23h05 locais, com tremores suficientemente intensos para serem classificados como nível 4 na escala de Taiwan. 

Até o momento, não há registro de danos ou feridos, graças ao epicentro em alto mar, também à profundidade do tremor e aos rigorosos códigos de construção de Taiwan. As autoridades monitoram possíveis consequências, mas não há risco de tsunami.

Este é o segundo terremoto em poucos dias. No dia 21 de dezembro, um abalo de magnitude 6,0 atingiu Taiwan, ferindo 27 pessoas e provocando o desabamento dos tetos das casas, segundo as autoridades locais.

O país está localizado perto da junção de duas placas tectônicas e é propenso a tremores.

Mais de 100 pessoas morreram num terremoto no sul de Taiwan em 2016, enquanto um tremor de magnitude 7,3 matou mais de 2.000 pessoas em 1999.

terremoto Taiwan tsunami
