Terremoto de magnitude 7,6 atinge região nordeste do Japão

Um forte terremoto de magnitude 7,6 atingiu a região nordeste do Japão nessa segunda-feira (8), provocando alertas de tsunami e ordens de retirada de moradores.

Um tsunami de até três metros de altura pode atingir a costa nordeste do Japão depois do terremoto ocorrido em alto-mar às 23h15 (11h15 no horário de Brasília), informou a Agência Meteorológica do país (JMA).

Alertas de tsunami foram emitidos para as prefeituras de Hokkaido, Aomori e Iwate, e um tsunami de 40 cm foi observado nas cidades de Mutsu Ogawara, em Aomori, e Urakawa, em Hokkaido, antes da meia-noite, iacrescentou a JMA.

O epicentro do terremoto foi a 80 quilômetros (km) da costa da província de Aomori, a uma profundidade de 50 km.

O Japão é um dos países mais propensos a terremotos do mundo, com um tremor ocorrendo pelo menos a cada cinco minutos.

A East Japan Railway 9020.T suspendeu alguns serviços de trem na área, que também foi atingida por forte terremoto de magnitude 9 em março de 2011.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.