Trump aconselha Maduro a levar a sério ameaças dos Estados Unidos

E diz que seria sensato se o presidente venezuelano se demitisse

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, afirmou que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, seria "sensato" se se demitisse, num claro alerta emitido à medida que o país intensifica a pressão sobre Caracas. "Cabe a ele decidir o que quer fazer. Acho que seria sensato da parte dele", disse o presidente norte-americano, respondendo à pergunta de um repórter sobre se o objetivo de Washington era forçar o líder venezuelano a abandonar o poder.

"Se jogar duro, será a última vez que o poderá fazer", prometeu, aconselhando o homólogo a "levar a sério" as ameaças dos EUA.

Em entrevista concedida na biblioteca de sua casa em Mar-a-Lago, na Florida, Trump disse também que os Estados Unidos talvez mantenham ou vendam o petróleo transportado pelos navios apreendidos ao largo da costa da Venezuela nas últimas semanas, acrescentando que também ficariam com esses navios de grande porte.

"Talvez o vendamos, talvez o mantenhamos", disse Trump, lembrando que o petróleo poderá ser utilizado para reabastecer as reservas estratégicas do seu país.

Os EUA implementaram no dia 17 de dezembro passado um bloqueio aos navios que sofreram sanções por negócios com a Venezuela, especificamente petrolíferos. Dois foram apreendidos e no domingo houve a tentativa de apreender um terceiro.

Trump afirmou, nessa segunda-feira (22), que nunca houve uma frota naval tão grande na região, para controlar a entrada e saída de navios petroleiros na Venezuela.

O presidente norte-americano acusa Nicolás Maduro de financiar a produção de drogas com o dinheiro ganho com a venda do petróleo venezuelano. Maduro seria o líder do Cartel dos Sóis, que, de acordo com a Administração Trump, se dedica ao "narcoterrorismo, tráfico de seres humanos, assassinatos e raptos".

"Ele não é nosso amigo", disse Trump em Mar-a-Lago.

*É proibida a reprodução deste conteúdo