Trump diz que acordo para fim da guerra está nas “etapas finais”

Presidente americano se reuniu com Volodymyr Zelenskiy na Flórida
RTP
Publicado em 28/12/2025 - 17:03
Lisboa
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy looks at U.S. President Donald Trump upon his arrival for meetings at Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 28, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy já está em Mar-a-Lago, casa de Donald Trump na Flórida, para a reunião entre os dois. Ambos falaram brevemente com os jornalistas antes de conversarem.

Trump explicou que tanto Zelensky como o presidente russo, Vladimir Putin, estão "falando sério" sobre um plano de paz.

Afirmou ainda que a Ucrânia terá garantias de segurança "sólidas" em caso de um plano de paz, acrescentando que que não há outro plano que não seja o do fim da guerra. "Ou acabamos com isto ou muito mais pessoas vão morrer. Ninguém quer isso", afirmou Trump, referindo que se está "nas etapas finais" de um plano de paz.

O presidente dos EUA disse esperar uma reunião rápida, recordando que os dois irão ainda falar com os líderes europeus, antes de voltar a falar com os jornalistas. 

"Também vou ligar de volta ao presidente Putin depois da reunião, e continuaremos com as negociações", disse Trump.

Volodymyr Zelensky mostrou-se também otimista, afirmando que as equipes de negociação dos dois países sobre o plano de 20 pontos de Trump, apresentado há cerca de um mês, trabalharam com afinco e conseguiram bons resultados.

Questionado sobre os recentes ataques violentos da Rússia a Kiev, Donald Trump minimizou os bombardeios, recordando que também a Ucrânia tem atacado Moscou.

Na tarde deste domingo, duas horas antes de se reunir com Zelensky, Trump falou com Putin por telefone, dizendo simplesmente que a conversa foi "boa e muito produtiva".

Washington e Moscou "compartilham da mesma opinião" de que um cessar-fogo temporário "apenas prolongaria o conflito", referiu depois o Kremlin, levantando o véu sobre o eventual recado que Trump irá dar a Zelensky. Instou também Kiev a tomar "uma decisão corajosa" sobre o Donbass, para "pôr fim" à guerra.

O Kremlin acrescentou que os dois presidentes, russo e norte-americano, voltarão a falar ao telefone após o encontro do norte-americano com o ucraniano.

 

