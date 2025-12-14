Ucrânia abandona ambição de entra na OTAN antes das negociações de paz

A Ucrânia renunciou à ambição de ingressar na Otan em troca de garantias de segurança ocidentais como um compromisso para pôr fim à guerra com a Rússia, disse o presidente Volodymyr Zelensky antes de conversas com enviados dos Estados Unidos em Berlim.

A medida representa uma mudança significativa para a Ucrânia, que lutou para ingressar na Otan como uma salvaguarda contra ataques russos e que incluiu essa aspiração em sua Constituição. Ela também atende a um dos objetivos de guerra da Rússia, embora Kiev tenha se mantido firme até agora contra a cessão de território a Moscou.

Zelensky afirmou neste domingo que as garantias de segurança dos EUA, da Europa e de outros parceiros, em vez da adesão à Otan, representavam um compromisso por parte da Ucrânia.

"Desde o início, o desejo da Ucrânia era aderir à Otan, pois essas são garantias reais de segurança. Alguns parceiros dos EUA e da Europa não apoiaram essa direção", disse Zelensky em resposta a perguntas de repórteres em um bate-papo do WhatsApp.

"Assim, hoje, as garantias bilaterais de segurança entre a Ucrânia e os EUA, as garantias semelhantes ao Artigo 5 para nós por parte dos EUA e as garantias de segurança de pares europeus, bem como de outros países — Canadá, Japão — são uma oportunidade para evitar outra invasão russa", completou o presidente.

"E isso já é um compromisso da nossa parte", garantiu, acrescentando que as garantias de segurança devem ser juridicamente vinculativas.

O presidente russo, Vladimir Putin, exigiu repetidamente que a Ucrânia renuncie oficialmente às suas ambições de ingressar na Otan e retire suas tropas dos cerca de 10% do Donbas que Kiev ainda controla. Moscou também afirmou que a Ucrânia deve ser um país neutro e que nenhuma tropa da Otan pode ser estacionada em território ucraniano.

Fontes russas afirmaram no início deste ano que Putin deseja um compromisso "por escrito" das principais potências ocidentais para não expandir a aliança da Otan liderada pelos EUA para o leste - uma forma abreviada de excluir formalmente a Ucrânia, a Geórgia, a Moldávia e outras ex-repúblicas soviéticas.

Garantias

Anteriormente, Zelenskiy havia pedido uma paz "digna" e garantias de que a Rússia não atacaria a Ucrânia novamente, enquanto se preparava para se encontrar com enviados dos EUA e aliados europeus em Berlim para pôr fim ao conflito mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Pressionado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, a assinar um acordo de paz que inicialmente apoiava as exigências de Moscou, Zelensky acusou a Rússia de prolongar a guerra por meio de bombardeios mortais contra cidades e contra o fornecimento de energia e água da Ucrânia.

Cessar-fogo

Embora a composição exata das reuniões de domingo e segunda-feira não tenha sido divulgada, um funcionário norte-americano afirmou que o enviado de Trump, Steve Witkoff, e seu genro, Jared Kushner, estavam viajando para a Alemanha para conversas envolvendo ucranianos e europeus.

A decisão de enviar Witkoff, que liderou as negociações com a Ucrânia e a Rússia sobre uma proposta de paz dos EUA, pareceu ser um sinal de que Washington via uma chance de progresso quase quatro anos após a invasão russa de 2022.

Zelensky afirmou que a Ucrânia, os europeus e os EUA estão analisando um plano de 20 pontos e que, ao final deste, haverá um cessar-fogo. Ele disse que Kiev não mantém conversas diretas com a Rússia. Zelensky afirmou que um cessar-fogo ao longo das atuais linhas de frente seria uma opção razoável.

O chanceler alemão Friedrich Merz está recebendo Zelensky e líderes europeus para uma cúpula na capital alemã na segunda-feira, a mais recente de uma série de demonstrações públicas de apoio ao líder ucraniano por parte de aliados de toda a Europa.

Momento crítico

Reino Unido, França e Alemanha têm trabalhado para aprimorar as propostas dos EUA, que, em um rascunho divulgado no mês passado, pediam que Kiev cedesse mais território, abandonasse sua ambição de ingressar na Otan e aceitasse limites em suas forças armadas.

Os aliados europeus descreveram este momento como "crítico" e que poderá moldar o futuro da Ucrânia, e procuraram reforçar as finanças de Kiev, utilizando ativos congelados do banco central russo para financiar o orçamento militar e civil do país.

Putin recebeu Witkoff e Kushner em uma reunião no início de dezembro, que o Kremlin elogiou como "construtiva", embora nenhum avanço significativo tenha sido alcançado.

Zelensky afirmou que centenas de milhares de pessoas ainda estavam sem energia elétrica após os ataques russos ao fornecimento de energia, aquecimento e água em vastas áreas da Ucrânia, e publicou fotos de prédios em chamas e destruídos.

"A Rússia está prolongando a guerra e procura infligir o máximo de danos possível ao nosso povo", disse ele.

A invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em 2022 fez com que as relações com o Ocidente despencassem e intensificou os alertas da Otan e de líderes europeus de que Putin não pararia por aí.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse em um discurso em Berlim na quinta-feira que a organização militar deveria estar "preparada para a escala de guerra que nossos avós ou bisavós sofreram" e afirmou que "somos o próximo alvo da Rússia".

O Kremlin rejeitou repetidamente tais alegações.

"Esta parece ser uma declaração de um representante de uma geração que conseguiu esquecer como foi realmente a Segunda Guerra Mundial", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao repórter da televisão estatal Pavel Zarubin, neste domingo.

"Eles não têm compreensão, e infelizmente, o Sr. Rutte, ao fazer declarações tão irresponsáveis, simplesmente não entende do que está falando", acrescentou Peskov.