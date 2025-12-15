logo ebc
União Europeia prolonga por mais um ano sanções à Venezuela

Medidas restritivas citam ações persistentes contra a democracia
Lusa*
Publicado em 15/12/2025 - 10:09
Bruxelas
Venezuelans living in Colombia attend a protest in support for opposition amid the disputed Venezuelan presidential election, at the Plaza de Bolivar, in Bogota, Colombia August 3, 2024. Reuters/Nathalia Angarita/Proibida reprodução
© Reuters/Nathalia Angarita/Proibida reprodução
Lusa

A União Europeia (UE) prolongou hoje (15) por mais um ano, até janeiro de 2027, as sanções impostas à Venezuela, levando em conta a situação no país.

As medidas restritivas citam “ações persistentes contra a democracia e o Estado de Direito, bem como as continuadas violações de direitos humanos e a repressão da oposição democrática”, incluindo as eleições presidenciais de julho de 2024, cujo resultado o bloco não reconhece, diz o Conselho da UE em comunicado.

Atualmente, 69 pessoas estão na lista das sanções da União Europeia, que incluem o congelamento de bens e a proibição do fornecimento de fundos ou recursos econômicos, tanto direta quanto indiretamente. Além disso, estão impedidos de viajar para a UE.

As medidas restritivas à Venezuela vigoram desde 2017, ainda com Hugo Chávez na Presidência, prosseguiram com Nicolás Maduro e incluem ainda um embargo à venda de armas e outros equipamentos que possam ser usado para repressão.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

