logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Venezuela aprova lei contra bloqueios em meio a tensão com EUA

Governo Trump tem apreendido petroleiros venezuelanos
Reuters
Publicado em 23/12/2025 - 20:28
Caracas
Parlamentares participam de sessão extraordinária em Caracas, Venezuela 22 de dezembro de 2025 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
© Reuters/Leonardo Fernandez Viloria/Proibida reprodução
Reuters

A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou nesta terça-feira, por unanimidade, uma lei que permite penas de prisão de até 20 anos para qualquer pessoa que promova ou financie o que descreve como pirataria ou bloqueios.

A lei, que inclui "outros crimes internacionais", é aprovada após as recentes ações dos Estados Unidos contra carregamentos de petróleo venezuelanos.

A Guarda Costeira dos EUA apreendeu um superpetroleiro sancionado que transportava petróleo bruto venezuelano no início deste mês e tentou interceptar duas outras embarcações ligadas à Venezuela no fim de semana, segundo autoridades norte-americanas.

As interceptações representam o golpe mais duro de Washington contra a estatal PDVSA desde que o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou, em 2020, os antigos parceiros comerciais da petroleira — duas subsidiárias da russa Rosneft — forçando cortes na produção e nas exportações. A PDVSA já estava sob sanções desde 2019.

O projeto de "Lei para garantir a liberdade de navegação e comércio contra pirataria, bloqueios e outros atos ilícitos internacionais" foi apresentado na segunda-feira pelo parlamentar pró-governo Giuseppe Alessandrello.

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, disse, ao final da sessão, que o projeto de lei será enviado ao Executivo para sanção e entrará em vigor assim que for publicado no Diário Oficial.

Washington tem aumentado a pressão sobre o governo do presidente Nicolás Maduro nos últimos meses, inclusive intensificando a presença militar no Caribe e matando dezenas de pessoas em ataques a barcos que, o governo dos EUA acusa, sem fornecer provas, de tráfico de drogas.

As autoridades dos EUA dizem que as operações fazem parte de seus esforços para combater a evasão de sanções e o tráfico de drogas.

Maduro afirma que os EUA estão tentando minar a economia da Venezuela e tirá-lo do poder.

Rodríguez também criticou a oposição política da Venezuela, cuja líder está escondida há meses, mas viajou para Oslo no início de dezembro para receber o Prêmio Nobel da Paz.

Ele acusou a oposição de promover as sanções e disse que eles "roubaram, saquearam e se curvaram ao imperialismo dos EUA", acrescentando que "eles estão felizes com as ações agressivas que estão ocorrendo atualmente no Mar do Caribe".

* É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Presidente dos EUA, Donald Trump, embarca em avião presidencial para viagem à Ásia 24/10/2025 Reuters/Evelyn Hockstein/Proibida reprodução
Trump aconselha Maduro a levar a sério ameaças dos Estados Unidos
Venezuela, 03/09/2025 - Ataque a uma embarcação que realizava transporte de drogas na Venezuela. Foto: Donald Trump Truth Social/Divulgação
Aliados da Venezuela apoiam Maduro enquanto aumentam tensões com EUA
venezuela EUA Pdvsa Trump maduro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
arrascaeta, flamengo, rei da américa
Esportes Arrascaeta é finalista no tradicional prêmio Rei da América
ter, 23/12/2025 - 21:59
Ilustração com bandeiras dos Estados Unidos e da China 20 de março de 2025 REUTERS/Dado Ruvic
Internacional EUA adiam anúncio de tarifas sobre chips da China até 2027
ter, 23/12/2025 - 21:32
São Paulo (SP), 11/12/2025 - Passageiros aguardam para embarcar após voos cancelados e atrasados no Aeroporto de Congonhas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Congonhas recebe aval para ter voos internacionais, diz Aena
ter, 23/12/2025 - 21:29
Neymar após partida do Santos contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro 07/12/2025 REUTERS/Thiago Bernardes
Esportes Neymar passa por uma cirurgia bem-sucedida no joelho
ter, 23/12/2025 - 20:37
Parlamentares participam de sessão extraordinária em Caracas, Venezuela 22 de dezembro de 2025 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Venezuela aprova lei contra bloqueios em meio a tensão com EUA
ter, 23/12/2025 - 20:28
Dólar
Economia Após sete altas seguidas, dólar cai 0,95% e fecha em R$ 5,53
ter, 23/12/2025 - 20:04
Ver mais seta para baixo