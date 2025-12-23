logo ebc
Venezuela diz que responderá a Trinidad e Tobago sobre possível ataque

País caribenho pode ceder território aos Estados Unidos
Agência Lusa*
Publicado em 23/12/2025 - 11:42
Caracas
O governo venezuelano advertiu nesta segunda-feira (22) Trinidad e Tobago que responderá, se o país ceder o seu território aos Estados Unidos para um ataque contra a Venezuela.

"A Venezuela não luta com ninguém, mas não nos deixam alternativa. Se Trindad emprestar o seu território para um ataque à Venezuela, teremos que responder e não temos outra opção para evitar que nos ataquem", afirmou o ministro venezuelano do Interior, Diosdado Cabello.

Já estão a "utilizar o território de Trindad" contra a Venezuela, algo com o qual, o povo do país vizinho "não está de acordo", disse Diosdado Cabello, acrescentando que as duas nações "sempre viveram em paz".

Na última sexta-feira, a primeira-ministra de Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, afirmou que a "melhor defesa" para o país é a atual cooperação militar com os Estados Unidos.

"Não vou declarar guerra à Venezuela, mas tenho o dever de proteger o povo de Trindade e Tobago e, neste momento, este é o melhor mecanismo de defesa que podemos ter", comentou.

Os Estados Unidos instalaram um sistema de radar na ilha de Tobago, onde têm ainda destacados agrupamentos de fuzileiros navais. Os aviões militares norte-americanos estão igualmente a utilizar os aeroportos do país, vizinho da Venezuela.

Caribe

Nesta segunda-feira, a secretária-geral da Comunidade do Caribe (Caricom), Carla Barnett, exortou à unidade entre os 15 membros da organização perante os "ventos geopolíticos adversos sem precedentes" que assolam a região, em uma mensagem de fim de ano divulgada no dia seguinte à eclosão de divisões no seio da organização regional, com trocas de acusações entre Trindade e Tobago e Antígua e Barbuda, devido às respetivas posições em relação aos Estados Unidos e à Venezuela.

Trindade e Tobago e a Guiana apoiam os Estados Unidos na ofensiva contra a Venezuela, enquanto muitos outros membros da Caricom se têm mostrado cautelosamente críticos, alertando que um conflito terá consequências para toda a região das Caraíbas.

A origem da escalada das tensões internas na organização é atribuída a um comunicado de Persad-Bissessar, em que a chefe do Governo de Trindade afirmou que a Caricom "perdeu o rumo" e já "não é um parceiro confiável".

