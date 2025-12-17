logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Venezuela pede reunião da ONU sobre "agressão dos Estados Unidos"

Michelle Nichols - repórter da Reuters
Publicado em 17/12/2025 - 20:10
Nações Unidas
Brasília (DF), 29/05/2023 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante declaração à imprensa após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Reuters

A Venezuela solicitou nesta quarta-feira que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas se reunisse para discutir a "agressão contínua dos Estados Unidos" contra o país, de acordo com uma carta enviada ao órgão de 15 membros vista pela Reuters.

Um diplomata da ONU disse que uma reunião provavelmente seria agendada para a próxima terça-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou na terça-feira um "bloqueio" de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, na mais recente medida de Washington para aumentar a pressão sobre o governo de Nicolás Maduro, visando sua principal fonte de renda.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, apelou à contenção e ao imediato alívio das tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela, disse o seu porta-voz nesta quarta-feira.

Guterres conclamou os dois países a "honrarem suas obrigações sob a lei internacional, incluindo a Carta da ONU e qualquer outra estrutura legal aplicável para salvaguardar a paz na região", afirmou porta-voz adjunto da ONU, Farhan Haq, aos repórteres.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em Moscou
Tensão na Venezuela: Rússia adverte para "consequências imprevisíveis"
Venezuelans living in Colombia attend a protest in support for opposition amid the disputed Venezuelan presidential election, at the Plaza de Bolivar, in Bogota, Colombia August 3, 2024. Reuters/Nathalia Angarita/Proibida reprodução
União Europeia prolonga por mais um ano sanções à Venezuela
Venezuela, 03/09/2025 - Ataque a uma embarcação que realizava transporte de drogas na Venezuela. Foto: Donald Trump Truth Social/Divulgação
Aliados da Venezuela apoiam Maduro enquanto aumentam tensões com EUA
venezuela ONU EUA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 29/05/2023 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante declaração à imprensa após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Venezuela pede reunião da ONU sobre "agressão dos Estados Unidos"
qua, 17/12/2025 - 20:10
Dólar
Economia Dólar sobe para R$ 5,52 e alcança maior valor em quatro meses
qua, 17/12/2025 - 19:50
Logo da Agência Brasil
Direitos Humanos Trabalhadores processam Volkswagen por regime análogo à escravidão
qua, 17/12/2025 - 19:45
troféu copa do mundo
Esportes Fifa concorda com aumento de 50% no prêmio da Copa do Mundo de 2026
qua, 17/12/2025 - 19:31
Brazil's former President Jair Bolsonaro stands at his home while under house arrest, amid the final phase of his trial, accused of plotting a coup after his electoral defeat, in Brasilia, Brazil, September 3, 2025. REUTERS/Diego Herculano REFILE - CORRECTING DATE FROM
Justiça Bolsonaro pede autorização para fazer fisioterapia na prisão
qua, 17/12/2025 - 19:20
Brasília (DF), 22/11/2025 - Tornozeleira do ex-presidente Jair Bolsonaro com marcas de tentativa de violação. Foto: SEAP/Divulgação
Justiça Laudo da PF confirma que Bolsonaro usou solda para romper tornozeleira
qua, 17/12/2025 - 19:13
Ver mais seta para baixo