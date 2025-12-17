Venezuela pede reunião da ONU sobre "agressão dos Estados Unidos"

A Venezuela solicitou nesta quarta-feira que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas se reunisse para discutir a "agressão contínua dos Estados Unidos" contra o país, de acordo com uma carta enviada ao órgão de 15 membros vista pela Reuters.

Um diplomata da ONU disse que uma reunião provavelmente seria agendada para a próxima terça-feira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou na terça-feira um "bloqueio" de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, na mais recente medida de Washington para aumentar a pressão sobre o governo de Nicolás Maduro, visando sua principal fonte de renda.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, apelou à contenção e ao imediato alívio das tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela, disse o seu porta-voz nesta quarta-feira.

Guterres conclamou os dois países a "honrarem suas obrigações sob a lei internacional, incluindo a Carta da ONU e qualquer outra estrutura legal aplicável para salvaguardar a paz na região", afirmou porta-voz adjunto da ONU, Farhan Haq, aos repórteres.

