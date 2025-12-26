Presidente da Ucrânia anuncia para breve novo encontro com Trump

"Muitas coisas podem ser decididas antes do Ano Novo", diz Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou nesta sexta-feira (25) que voltará a se reunir em breve com o presidente norte-americano, Donald Trump, no âmbito das negociações para pôr fim à guerra com a Rússia.

"Concordamos com uma reunião de alto nível com o presidente Trump num futuro próximo. Muitas coisas podem ser decididas antes do Ano Novo", disse, em mensagem nas redes sociais.

Zelensky tinha revelado na quarta-feira a versão mais recente do plano de paz patrocinado pelos Estados Unidos, que vinha sendo negociado há semanas, entre Washington e Kiev.

O documento preliminar estabelece o congelamento’ das atuais linhas de frente de combate, mas sem adiantar uma solução para os territórios ucranianos ocupados (19%) pela Federação Russa desde a invasão de 24 de fevereiro de 2022.

A versão original do plano norte-americano incluía duas exigências do regime russo liderado pelo presidente Vladimir Putin, que estão ausentes da nova formulação

A Rússia exige a retirada das forças ucranianas dos territórios do Donbas, ainda sob controle de Kiev, e o compromisso, juridicamente vinculativo, de que a Ucrânia se mantenha fora da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan, na sigla em inglês).

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou estava formulando sua posição, mas recusou-se a comentar detalhes.

Nessa quinta-feira (25), a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, afirmou que o progresso rumo ao fim da guerra era "lento, mas constante".

