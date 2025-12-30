logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Zelensky discute com Trump presença de tropas dos EUA na Ucrânia

Medida seria posição forte das garantias de segurança, afirmou
Olena Harmash - Repórter da Reuters
Publicado em 30/12/2025 - 16:59
Kiev
Trump e Zelenskiy dão entrevista coletiva em Palm Beach 28/12/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
© Reuters/Jonathan Ernst/Arquivo/Proibida reprodução
Reuters

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta terça-feira que Kiev discutiu com Washington sobre uma possível presença de tropas dos EUA na Ucrânia como parte das garantias de segurança, e também abordou o que ele chamou de um ataque falso à residência do presidente russo Vladimir Putin.

Zelensky disse à mídia em um bate-papo no WhatsApp que a Ucrânia está comprometida em continuar as conversas sobre como acabar com a guerra desencadeada pela invasão em grande escala da Rússia em 2022 e que ele estava pronto para se encontrar com Putin em qualquer formato.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que ele e Zelensky estariam "talvez muito próximos" de um acordo para acabar com a guerra, embora questões territoriais "espinhosas" permanecessem. Ele foi mais cauteloso do que Zelensky em relação às garantias de segurança, mas disse que estariam 95% perto de um acordo e que esperava que os países europeus "assumissem uma grande parte" desse esforço com o apoio dos EUA.

Na terça-feira, a Rússia disse que sua posição nas negociações se tornaria mais rígida depois de acusar Kiev de atacar uma das residências presidenciais russas de Putin - uma alegação que Kiev disse ser infundada e com a intenção de atrapalhar as árduas negociações de paz.

Zelensky deseja tropas dos EUA na Ucrânia  

Zelensky disse, em seu bate-papo no WhatsApp, que a presença de tropas dos EUA na Ucrânia seria um grande impulso de segurança para Kiev.

"É claro que estamos discutindo isso com o presidente Trump e com representantes da coalizão (ocidental) (que apoia Kiev). Nós queremos isso. Gostaríamos que fosse assim. Essa seria uma posição forte das garantias de segurança", disse ele.

A Casa Branca não fez comentários sobre a questão do envio de tropas dos EUA para a Ucrânia em qualquer acordo de paz com a Rússia.

Zelensky disse que estava disposto a se encontrar com Putin, apesar da profunda falta de confiança mútua que ele destacou na segunda-feira.

"Eu disse ao presidente Trump e aos líderes europeus que estou pronto para qualquer formato de reunião com Putin. Não tenho medo de nenhum formato. O principal é que os russos não tenham medo."

A Rússia afirmou, na segunda-feira, que Kiev teve como alvo uma residência presidencial na região de Novgorod com 91 drones de ataque de longo alcance, todos os quais disse ter interceptado.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, descreveu o suposto ataque como "terrorismo de Estado" e disse que Moscou já havia identificado alvos para ataques de retaliação na Ucrânia.

O Kremlin não forneceu nenhuma evidência física do suposto incidente, dizendo que retaliaria e revisaria sua posição de negociação, mas não abandonaria as conversas sobre um possível acordo de paz.

Franceses: não há evidência de ataque à residência de Putin  

Zelensky disse mais cedo nesta terça-feira:

"Essa história de suposto 'ataque à residência' é uma invenção completa com o objetivo de justificar ataques adicionais contra a Ucrânia, incluindo Kiev, bem como a própria recusa da Rússia em tomar as medidas necessárias para acabar com a guerra. Mentiras típicas da Rússia".

Em Paris, uma fonte próxima ao presidente francês Emmanuel Macron disse que não havia substância para corroborar a acusação de Moscou de um ataque à residência de Putin.

"A Ucrânia e seus parceiros estão comprometidos com um caminho de paz, enquanto a Rússia optou por continuar e intensificar sua guerra contra a Ucrânia. Isso é, por si só, um ato de desafio contra a agenda de paz do presidente Trump", disse a fonte.

A Casa Branca não quis fazer mais comentários sobre o suposto ataque à residência de Putin, depois que Zelenskiy disse que havia falado sobre o assunto com Trump, que na segunda-feira disse ter sido informado sobre o assunto por Putin e que estava irritado com isso. Perguntado se havia evidências de tal ataque, Trump disse: "Nós descobriremos".

Em meio à intensificação da diplomacia de paz, a Rússia lançou mais ondas de drones contra a infraestrutura portuária e navios civis na região de Odessa, na Ucrânia, nesta terça-feira, disseram autoridades da marinha e do governo ucraniano.

Odessa e região abrigam os portos do Mar Negro, que são cruciais para o comércio exterior da Ucrânia e para a sobrevivência de sua economia em tempos de guerra.

Nos últimos meses, a guerra marítima entre a Ucrânia e a Rússia se intensificou. Ambos os lados têm atacado ativos navais e comerciais no Mar Negro e além.

Relacionadas
Presidente russo Vladimir Putin em Moscou 18/3/2025 Reuters/Maxim Shemetov/Proibida reprodução
Putin diz a Trump que irá rever posição após suposto ataque ucraniano
U.S. President Donald Trump speaks during a press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Trump confirma primeiro ataque dos EUA ao território da Venezuela
Pessoas caminham por lojas em Teerã 30/12/2025 Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Protestos se espalham por universidades do Irã; governo propõe diálogo
Volodymyr Zelensky Donald Trump tropas EUA Ucrânia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 29/06/2023 - O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarca no aeroporto Santos Dumont e fala sobre o julgamento no TSE que pode torná-lo inelegível. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Com crise persistente de soluços, Bolsonaro faz nova cirurgia
ter, 30/12/2025 - 18:27
São Paulo (SP), 28/07/2025 - Polícia Militar de São Paulo. Foto: PMSP/Divulgação
Geral Número de homicídios, estupros e latrocínios diminui em São Paulo
ter, 30/12/2025 - 18:26
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Concursos Câmara publica edital de concurso público com inscrições em janeiro
ter, 30/12/2025 - 18:26
Programação do Réveillon nos 12 palcos espalhados pela cidade do Rio de Janeiro. Foto: Agência SRCOM/Divulgação
Geral Bombeiros aprovam vistoria de balsas para fogos em Copacabana
ter, 30/12/2025 - 18:02
Shopping no centro de Brasília tem movimento intenso no último fim de semana antes do Natal
Economia Ano eleitoral não impede redução da jornada de trabalho, diz ministro
ter, 30/12/2025 - 17:52
Queima de fogos na praia de Copacabana, Réveillon Rio 2019
Geral Guinness reconhece o réveillon do Rio como o maior do mundo
ter, 30/12/2025 - 17:37
Ver mais seta para baixo