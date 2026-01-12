Presidente do México fala com Trump sobre combate aos cartéis de droga

Claudia Sheinbaum afirmou que teve uma boa conversa com líder dos EUA

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, informou nesta segunda-feira (12) que teve uma conversa por telefone com Donald Trump, líder dos Estados Unidos, e que falou sobre vários assuntos, incluindo soberania. O presidente americano afirmou dias atrás que poderia invadir território mexicano para combater o tráfico de drogas.

Sheinbaum escreveu em seu perfil no X que teve “uma boa conversa” com Trump. A política mexicana disse que trataram de vários assuntos “incluindo segurança com respeito às nossas soberanias, a diminuição do tráfico de drogas, o comércio e investimentos”.

Segundo a presidente, “a colaboração e a cooperação num contexto de respeito mútuo sempre produzem resultados”.

Trump chegou a dizer publicamente que os EUA fariam ataques por terra contra os cartéis mexicanos. Afirmou ainda que “é muito triste ver e observar o que aconteceu neste país”, referindo-se ao vizinho.

Depois de invadir a Venezuela e sequestrar Nicolás Maduro, Trump tem ameaçado outros nações latino-americanos. Neste domingo (11), em sua rede social, o presidente dos EUA disse que Cuba não tem mais o petróleo e nem o dinheiro vindos da Venezuela.

Trump escreveu também que seria melhor Cuba “fazer um acordo [com os EUA] antes que seja tarde”.

Miguel Diaz-Canel, presidente cubano, reagiu e disse que “Cuba é uma nação livre, independente e soberana”.

“Ninguém nos dirá o que fazer”, afirmou.

*Texto alterado às 18h24.