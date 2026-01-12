logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Presidente do México fala com Trump sobre combate aos cartéis de droga

Claudia Sheinbaum afirmou que teve uma boa conversa com líder dos EUA
Agência Brasil
Publicado em 12/01/2026 - 14:21
São Paulo
São Paulo (SP) - 10/01/2026 - Presidenta do México descarta invasão dos EUA para combater cartéis no país Foto: Governo do México.
© Governo do México.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, informou nesta segunda-feira (12) que teve uma conversa por telefone com Donald Trump, líder dos Estados Unidos, e que falou sobre vários assuntos, incluindo soberania. O presidente americano afirmou dias atrás que poderia invadir território mexicano para combater o tráfico de drogas.

Sheinbaum escreveu em seu perfil no X que teve “uma boa conversa” com Trump. A política mexicana disse que trataram de vários assuntos “incluindo segurança com respeito às nossas soberanias, a diminuição do tráfico de drogas, o comércio e investimentos”. 

Segundo a presidente, “a colaboração e a cooperação num contexto de respeito mútuo sempre produzem resultados”.

Trump chegou a dizer publicamente que os EUA fariam ataques por terra contra os cartéis mexicanos. Afirmou ainda que “é muito triste ver e observar o que aconteceu neste país”, referindo-se ao vizinho.

Depois de invadir a Venezuela e sequestrar Nicolás Maduro, Trump tem ameaçado outros nações latino-americanos. Neste domingo (11), em sua rede social, o presidente dos EUA disse que Cuba não tem mais o petróleo e nem o dinheiro vindos da Venezuela. 

Trump escreveu também que seria melhor Cuba “fazer um acordo [com os EUA] antes que seja tarde”.

Miguel Diaz-Canel, presidente cubano, reagiu e disse que “Cuba é uma nação livre, independente e soberana”. 

“Ninguém nos dirá o que fazer”, afirmou.

*Texto alterado às 18h24.

Relacionadas
People march during a protest against increased immigration enforcement, after the fatal shooting of Renee Nicole Good by a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 10, 2026. REUTERS/Tyrone Siu
Milhares vão às ruas nos EUA contra a política migratória de Trump
FILE PHOTO: Jerome Powell holds a news conference in Washington
Trump usa acusação criminal como chantagem para reduzir juros, diz FED
Claudia Sheinbaum México Estados Unidos Invasão Tráfico de Drogas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 23/09/2025 - A fita vermelha (ou laço vermelho) é o símbolo universal da conscientização, apoio e solidariedade às pessoas que vivem com HIV/AIDS. Foto: MS/Divulgação
Saúde Anvisa aprova novo fármaco com injeção semestral para prevenção do HIV
seg, 12/01/2026 - 18:50
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas se protegem do sol no centro da cidade em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Rio registra a temperatura mais alta do ano
seg, 12/01/2026 - 18:43
Técnico Xabi Alonso, do Real Madrid 10/01/20206 REUTERS/Vincent West
Esportes Técnico Xabi Alonso deixa o Real Madrid de comum acordo após 7 meses
seg, 12/01/2026 - 18:30
Real Moeda brasileira, dinheiro
Economia Teto do seguro-desemprego sobe para R$ 2.518,65 após reajuste
seg, 12/01/2026 - 18:02
São Paulo (SP), 11/09/2025 - Tenista Bia Haddad durante partida no São Paulo Open 250, WTA - Woman's Tennis Association, realizado no Parque Vila Lobos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Bia Haddad cai na estreia e dupla de Stefani avança no WTA de Adelaide
seg, 12/01/2026 - 17:22
Vendedores e frequentadores na Feira da Ceilândia.
Economia Cresce contratação de pessoas 50+ no comércio e nos serviços em SP
seg, 12/01/2026 - 17:01
Ver mais seta para baixo