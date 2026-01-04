logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Ação de Trump é tapa na cara das leis internacionais, diz especialista

Professora diz que cenário na Venezuela pode permanecer igual
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/01/2026 - 11:04
Brasília
Brasília (DF), 04/01/2026 - VIDEO SHOWS: ANALYSIS OF U.S. OPERATION IN VENEZUELA BY MARY ELLEN O'CONNELL, PROFESSOR OF LAW AND INTERNATIONAL PEACE STUDIES, UNIVERSITY OF NOTRE DAME RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT AND SHOTLIST Frame Reuters
© Frame Reuters/Proibida reprodução

A professora de Direito e Estudos Internacionais de Paz da Universidade de Notre Dame, Mary Ellen O’Connell, avaliou que o ataque militar do presidente Donald Trump à Venezuela deve aumentar a desconfiança em todo o mundo e não ajudará o país estadunidense a se consolidar como liderança global.

Há ainda, segundo ela, o risco de que o cenário na Venezuela permaneça fundamentalmente o mesmo. 

“O princípio mais importante do Estado de Direito, que sustenta tudo e a própria razão pela qual temos leis, é oferecer uma alternativa à ilegalidade e à violência para pessoas que decidem fazer justiça com as próprias mãos, usando a força física para conseguir o que querem. Não permitimos que os países usem violência equivalente entre si para se destacarem no mundo. O mundo prospera na paz, na harmonia, num sistema bem ordenado onde os tratados importam.”

A professora lembrou que Trump ordenou um ataque de grandes proporções, executado por forças militares, que deixou mortos, destruição e medo entre o povo venezuelano, sem qualquer tipo de justificativa legal.

“É um tapa na cara de todas as leis [internacionais]. Como se, de alguma forma, o presidente Trump pudesse decidir o que fazer em relação ao direito de uso da força militar. Isso vai causar um grande desapontamento no mundo. Não vai ajudar, no curto prazo, a restabelecer a liderança norte-americana e o apoio a leis internacionais. Vai causar mais desconfiança. Vão ser necessários muitos anos até que os Estados Unidos consigam recuperar um senso de respeito como país que respeita o Estado de Direito e a democracia.”

Mary Ann lembra ainda que, até onde se sabe, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, deve assumir o poder no país, conforme determinação do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela (TSJ, na sigla em espanhol).

“Mesmo que Maduro tenha sido removido do país ilegalmente e possa ser submetido a julgamento nos Estados Unidos, parece que isso não mudará fundamentalmente o cenário na Venezuela. Não é um triunfo claro para a democracia e, certamente, um sinal de pouco caso com o Estado de Direito”.  

Por fim, a especialista destacou que, no curso da história, países que cumprem as leis internacionais são os que de fato alcançam sucesso e eventualmente surgem como líderes globais.

“O presidente Trump está correto em se preocupar já que Maduro não é nenhum herói. Precisamos sim dar um jeito no tráfico de drogas e no tráfico humano em todo o mundo e nas Américas. Mas não faremos isso violando a lei, mas restabelecendo e apoiando a lei, criando tribunais que sejam corajosos o suficiente para e enfrentar quem não respeita as leis”. 

Entenda

No sábado (3), diversas explosões foram registradas em bairros da capital venezuelana Caracas. Em meio ao ataque militar, orquestrado pelos Estados Unidos, o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados por forças de elite norte-americanas e levados para Nova York. 

O ataque marca um novo episódio de intervenções diretas norte-americanas na América Latina. A última vez que os Estados Unidos invadiram um país latino-americano foi em 1989, no Panamá, quando militares sequestraram o então presidente Manuel Noriega, acusando-o de narcotráfico.

Assim como fizeram com Noriega, os Estados Unidos acusam Maduro de liderar um suposto cartel venezuelano chamado De Los Soles, sem apresentar provas. Especialistas em tráfico internacional de drogas questionam a existência do cartel.

O governo de Donald Trump oferecia uma recompensa de US$ 50 milhões por informações que levassem a prisão de Maduro.

Para críticos, a ação é uma medida geopolítica para afastar a Venezuela de adversários globais dos Estados Unidos, como China e Rússia, além de exercer maior controle sobre o petróleo do país, que é dono das maiores reservas de óleo comprovadas do planeta.

*Com informações da Reuters. 

Relacionadas
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
Supremo da Venezuela aponta vice como líder após captura de Maduro
Explosões em Caracas 3/1/2026 Vídeo obtido pela Reuters
Ataque dos EUA demonstra ofensiva para fortalecer a extrema-direita
Edição:
Denise Griesinger
invasão Venezuela Nicolás Maduro EUA Donald Trump Direito Internacional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
New York City Mayor Zohran Mamdani speaks during a press conference at Grand Army Plaza in the Brooklyn borough of New York City, U.S., January 2, 2026. REUTERS/Jeenah Moon
Internacional Prefeito de Nova York critica ato de guerra de Trump contra Venezuela
dom, 04/01/2026 - 12:42
São Paulo (SP), 11/03/2025 - Mudança de tempo provoca chuva na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Chuvas no litoral paulista provocam interdição da Serra Mogi-Bertioga
dom, 04/01/2026 - 12:24
Equipes de emergência trabalham na área do
Internacional Das 40 vítimas do incêndio na Suíça, 24 já foram identificadas
dom, 04/01/2026 - 12:09
The Obelisk is illuminated with the colours of the Venezuelan flag as people celebrate following a U.S. strike on Venezuela, where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, in Buenos Aires, Argentina, January 3, 2026. REUTERS/Mariana Nedelcu
Internacional Venezuelanos no exterior reagem a ataque dos EUA e queda de Maduro
dom, 04/01/2026 - 11:58
Smoke rises near Fort Tiuna, after U.S. President Donald Trump said the U.S. has struck Venezuela and captured its President Nicolas Maduro, in Caracas, Venezuela, January 3, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Bernie Sanders e Kamala Harris criticam ações de Trump na Venezuela
dom, 04/01/2026 - 11:56
idosos
Saúde Cerca de 300 mil idosos brasileiros têm algum grau de TEA, diz estudo
dom, 04/01/2026 - 11:35
Ver mais seta para baixo