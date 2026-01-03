Internacional
Ação dos EUA abre "precedente perigoso", diz Guterres sobre Venezuela
Regras do direito internacional foram desrespeitadas, avalia ONU
Michelle Nichols - Repórter da Reuters
Publicado em 03/01/2026 - 13:21
Nova York
O secretário-geral da Organização da Nações Unidas (ONU), António Guterres, está profundamente alarmado com a ação dos Estados Unidos na Venezuela, que estabelece "um precedente perigoso", disse seu porta-voz em um comunicado neste sábado (3).
"O secretário-geral continua a enfatizar a importância do respeito total – por todos – ao direito internacional, incluindo a Carta da ONU. Ele está profundamente preocupado com o fato de as regras do direito internacional não terem sido respeitadas", disse o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.
