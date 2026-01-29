Acidente aéreo na Colômbia mata 15 pessoas, incluindo político local

Avião ia Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, para a cidade de Ocaña

Um acidente aéreo no nordeste da Colômbia, nessa quarta-feira (28), matou todas as 15 pessoas a bordo, incluindo um parlamentar local, informou a companhia aérea estatal Satena.

O avião turboélice bimotor Beechcraft 1900 decolou antes do meio-dia de Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, para um voo curto até a cidade de Ocaña.

O controle de tráfego aéreo perdeu contato com o avião 12 minutos após a decolagem. A Satena não informou o que causou o acidente e disse que o sinalizador de emergência do avião não foi ativado.

O deputado Diógenes Quintero e membros de sua equipe estavam a bordo, assim como Carlos Salcedo, candidato ao Congresso nas eleições de março, de acordo com a lista de passageiros divulgada pela companhia aérea.

Imagens divulgadas pela mídia local mostraram o avião acidentado, incluindo o que parecia ser um dano significativo à fuselagem.

A área onde o avião caiu é uma região montanhosa plantada com folhas de coca, matéria-prima da cocaína, e onde operam grupos armados ilegais, como o Exército de Libertação Nacional e uma facção dissidente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc.

