logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Agente de imigração atira e mata mulher em Minneapolis, nos EUA

Vídeo mostra agente atirando à queima-roupa
Agência Brasil
Publicado em 07/01/2026 - 18:02
Brasília
Police tape surrounds a vehicle after its driver was shot by a U.S. immigration agent, according to local and federal officials, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 7, 2026. REUTERS/Tim Evans TPX IMAGES OF THE DAY
© Reuters/Tim Evans/Proibida reprodução

O Departamento de Segurança Nacional confirmou hoje (7) que uma mulher foi baleada e morta por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) durante um confronto entre agentes federais e manifestantes no sul de Minneapolis, segundo informações do Minnesota Star Tribune. 

A porta-voz do Departamento de Segurança Nacional, Tricia McLaughlin, disse que os agentes “estavam realizando operações direcionadas” quando membros da comunidade começaram a tentar bloquear os veículos. Ela disse que o agente da Imigração “disparou tiros defensivos” quando a mulher tentou atropelar os agentes.

Vários moradores da área que testemunharam a cena disseram que os agentes estavam ordenando que a mulher saísse do veículo. Um vídeo postado nas redes sociais mostrou o veículo dando ré antes de acelerar em direção a um agente, que disparou tiros à queima-roupa.

O governador de Minnesota, Tim Walz, pediu calma e disse que a “imprudência do governo Trump custou a vida de alguém”. 

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, afirmou que a mulher morta tinha 37 anos. “À família, sinto muito”, disse Frey, contestando a versão do Departamento de Segurança Nacional de que ela teria tentado atropelar os agentes. 

“Agentes de imigração estão causando caos em nossa cidade”, afirmou. “Exigimos que o ICE deixe a cidade e o estado imediatamente. Estamos ao lado das comunidades de imigrantes e refugiados.”

Em uma rede social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o agente agiu em legítima defesa. Segundo ele, imagens do episódio indicam que a motorista tentou atropelar o agente de forma “violenta” e “deliberada”.

Na terça-feira (6), o Departamento de Segurança Nacional deu início a uma grande ofensiva migratória na região. Cerca de 2 mil agentes e oficiais foram escalados para participar da operação, que está ligada, em parte, a investigações sobre supostas fraudes envolvendo residentes de origem somali.

Relacionadas
U.S. Secretary of State Marco Rubio looks on on the day of a briefing for the House of Representatives on the situation in Venezuela, on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., January 7, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein
Marco Rubio diz que EUA têm plano de três fases para a Venezuela
Brasília (DF), 07/01/2026 – Velório de soldados venezuelanos mortos na invasão americana na Venezuela. Frame Ministerio del Poder Popular para la Defensa
Mortes confirmadas em ataque dos EUA à Venezuela chegam a 58
06/01/2021 REUTERS/Leah Millis
EUA lançam site onde reescrevem versão da invasão ao Capitólio
Edição:
Lílian Beraldo
Imigração Estados Unidos Minneapolis
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) 22/03/2024 - Uma série de apagões continuam a afligir a cidade de SP. Hoje, unidades do SESC 24 de Maio e 14 Bis avisaram seus clientes e frequentadores que não vão abrir por causa da falta de energia. Lojas fechadas na Rua Barao de Itapetininga e bares funcionando a luz de velas. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Temporais provocam alagamentos e falta de energia em São Paulo
qua, 07/01/2026 - 19:11
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Levantamento aponta os 100 melhores hospitais públicos do país
qua, 07/01/2026 - 19:08
Brasília (DF), 31/12/2025 - O cardiologista Brasil Caiado e o cirurgião Claudio Birolini durante entrevista coletiva para falar sobre situação médica do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está internado após fazer cirurgia. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Política Médico de Bolsonaro confirma traumatismo craniano leve
qua, 07/01/2026 - 18:34
Medicamento Leqembi contra o Alzheimer. Foto: Eisai/Divulgação
Saúde Anvisa libera novo medicamento para fase inicial do Alzheimer
qua, 07/01/2026 - 18:18
Police tape surrounds a vehicle after its driver was shot by a U.S. immigration agent, according to local and federal officials, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 7, 2026. REUTERS/Tim Evans TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Agente de imigração atira e mata mulher em Minneapolis, nos EUA
qua, 07/01/2026 - 18:02
Dólar
Economia Brasil tem segunda maior saída de dólares da história em 2025
qua, 07/01/2026 - 17:54
Ver mais seta para baixo