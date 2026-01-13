Agricultores franceses fazem novo protesto contra acordo Mercosul-UE

Eles foram às ruas com seus tratores pela 2ª vez em uma semana

Agricultores franceses entraram com seus tratores em Paris nesta terça-feira (13), pela segunda vez em uma semana, para protestar contra o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul que, segundo eles, ameaça a agricultura local ao criar concorrência desleal com importações sul-americanas mais baratas.

Os agricultores da França, o maior produtor agrícola da UE, e de outros países-membros protestam há meses contra o acordo.

A manifestação de hoje foi organizada pela FNSEA, um dos maiores sindicatos agrícolas da França. Outro sindicato de agricultores, o Coordination Rurale, já havia levado tratores até as proximidades da Torre Eiffel e do Arco do Triunfo na quinta-feira passada (8) em uma manifestação surpresa.

A polícia de Paris estimou a presença de cerca de 350 tratores na manifestação desta terça-feira. Um comboio de tratores convergiu novamente para o Arco do Triunfo, enquanto outro chegou ao prédio do Parlamento francês.

“O acordo do Mercosul foi aprovado mesmo sem o Parlamento Europeu ter se pronunciado. Isso vai levar à importação de produtos estrangeiros que poderíamos perfeitamente produzir na França e que não respeitam as normas impostas à agricultura francesa”, afirmou Damien Greffin, vice-presidente da FNSEA e agricultor da região de Paris.

Greffin disse que, além do protesto em frente ao Parlamento francês, eles também planejam fazer uma manifestação no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, no dia 20 de janeiro.

A aprovação do acordo com o Mercosul pela maioria dos Estados-membros da UE na sexta-feira (9), apesar da rejeição da França, intensificou a pressão sobre o governo por parte dos agricultores e dos partidos de oposição, alguns dos quais apresentaram moções de desconfiança.

