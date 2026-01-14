logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Alemanha, Suécia e Noruega enviarão tropas para a Groenlândia

Medida ocorre diante de ameaças de Trump de controlar a ilha
Andreas Rinke e Rachel More - repórteres da Reuters
Publicado em 14/01/2026 - 19:59
Berlim
São Paulo (SP) - 10/01/2026 - Groenlândia diz que deve ser defendida pela Otan e rejeita qualquer aquisição pelos EUA REUTERS/Yves Herman/Proibida reprodução
© Reuters/Yves Herman/Proibida reprodução
Reuters

A Alemanha enviará 13 soldados para a Groenlândia na quinta-feira, como parte de uma missão de reconhecimento com outras nações europeias, informaram o governo alemão e o Ministério da Defesa nesta quarta-feira, em meio às exigências do presidente Donald Trump para que Washington tenha o controle da ilha.

A missão, preparada a pedido da Dinamarca, ocorrerá de quinta-feira a sábado, com o objetivo de explorar possíveis contribuições militares para reforçar a segurança da região, disse um comunicado do Ministério da Defesa, que poderia, por exemplo, incluir vigilância marítima.

Trump tem dito repetidamente nas últimas semanas que a Groenlândia, território autônomo da Dinamarca estrategicamente localizado e rico em minerais, é vital para a segurança dos EUA e que os Estados Unidos devem possuí-la para impedir que a Rússia ou a China a ocupem.

Segundo ele, todas as opções estão sobre a mesa para garantir o território, retórica que tem tensionado severamente as relações entre a Europa e os EUA.

Mais cedo nesta quarta-feira, a Suécia e a Noruega anunciaram que devem enviar pessoal militar para a ilha.

* É proibida a reprodução deste conteúdo

Relacionadas
São Paulo (SP) - 10/01/2026 - Groenlândia diz que deve ser defendida pela Otan e rejeita qualquer aquisição pelos EUA REUTERS/Yves Herman/Proibida reprodução
Dinamarca e Groenlândia se reunirão com Vance e Rubio nesta quarta
São Paulo (SP) - 10/01/2026 - Groenlândia diz que deve ser defendida pela Otan e rejeita qualquer aquisição pelos EUA REUTERS/Yves Herman/Proibida reprodução
Groenlândia diz que deve ser defendida pela Otan
Trump diz que EUA precisam controlar Groenlândia para deter Rússia e China. Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein
Trump diz que EUA precisam controlar Groenlândia
Alemanha Suécia Noruega Groenlândia Trump
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/01/2025 - Aplicativo bancário para pagamento financeiro em pix. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Receita Federal volta a negar taxação do Pix e alerta para golpes
qua, 14/01/2026 - 21:24
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Toffoli envia material apreendido no caso Master para análise da PGR
qua, 14/01/2026 - 21:03
São Paulo (SP), 14/01/2026 - Movimento Passe Livre faz manifestação em frente a prefeitura, contra o reajuste das tarifas dos transportes em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Estudantes protestam contra aumento da tarifa de ônibus em São Paulo
qua, 14/01/2026 - 20:54
Recife (PE), 14/01/2026 - O pernambucano Arlindo de Souza, conhecido como 'Popeye Brasileiro'. Foto: @arlindoanomalia/Facebook
Geral Morre Arlindo de Souza, conhecido como "Popeye Brasileiro"
qua, 14/01/2026 - 20:39
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas se protegem do sol no centro da cidade em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Defensorias acionam Justiça por medidas para enfrentar calor no Rio
qua, 14/01/2026 - 20:26
São Paulo (SP), 19/05/2025 - Pregão da B3. Foto: B3/Divulgação
Economia Bolsa bate recorde e fecha pela primeira vez acima dos 165 mil pontos
qua, 14/01/2026 - 20:23
Ver mais seta para baixo