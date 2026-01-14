Alemanha, Suécia e Noruega enviarão tropas para a Groenlândia

Medida ocorre diante de ameaças de Trump de controlar a ilha

A Alemanha enviará 13 soldados para a Groenlândia na quinta-feira, como parte de uma missão de reconhecimento com outras nações europeias, informaram o governo alemão e o Ministério da Defesa nesta quarta-feira, em meio às exigências do presidente Donald Trump para que Washington tenha o controle da ilha.

A missão, preparada a pedido da Dinamarca, ocorrerá de quinta-feira a sábado, com o objetivo de explorar possíveis contribuições militares para reforçar a segurança da região, disse um comunicado do Ministério da Defesa, que poderia, por exemplo, incluir vigilância marítima.

Trump tem dito repetidamente nas últimas semanas que a Groenlândia, território autônomo da Dinamarca estrategicamente localizado e rico em minerais, é vital para a segurança dos EUA e que os Estados Unidos devem possuí-la para impedir que a Rússia ou a China a ocupem.

Segundo ele, todas as opções estão sobre a mesa para garantir o território, retórica que tem tensionado severamente as relações entre a Europa e os EUA.

Mais cedo nesta quarta-feira, a Suécia e a Noruega anunciaram que devem enviar pessoal militar para a ilha.

