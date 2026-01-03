Após ataque, venezuelanos se recolhem sem saber o que virá a seguir

As forças de segurança venezuelanas patrulhavam ruas praticamente vazias ao amanhecer na capital, Caracas, neste sábado (3), horas depois que explosões estrondosas acordaram os moradores com a notícia de que os comandos dos EUA haviam bombardeado o país e capturado o presidente Nicolás Maduro.

As ruas próximas ao palácio presidencial de Miraflores estavam desertas, com exceção dos postos de controle comandados por homens armados uniformizados, enquanto os moradores expressavam choque com o ataque militar dos EUA, que os deixou sem saber quem está agora no comando da nação rica em petróleo.

Fumaça riscava o céu, com uma nuvem escura ainda esvoaçando da direção do Porto de La Guaira, ao norte, enquanto outra era visível perto de uma base aérea na capital.

A maioria dos moradores ficou em casa, acompanhando as informações mais recentes em seus telefones, enquanto alguns foram estocar mantimentos para o caso de precisarem se abrigar por um período prolongado.

Para os simpatizantes da oposição, liderados pela ganhadora do Prêmio Nobel da Paz María Corina Machado, o entusiasmo também estava no ar.

"Minha irmã, que está nos Estados Unidos, me acordou com a notícia; ela estava chorando. Choramos juntas de felicidade", disse Jairo Chacin, de 39 anos, mecânico e dono de oficina no centro petrolífero de Maracaibo, enquanto esperava em uma longa fila para comprar mantimentos.

"Saí para verificar meu negócio porque estava com medo de saques, mas a rua está deserta. Queria encher meu tanque de gasolina, mas os postos de gasolina já estão fechados, então aproveitei a oportunidade para comprar comida porque não sabemos o que está por vir. Sinceramente, tenho uma mistura de medo e alegria."

O presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou a captura de Maduro após meses de pressão sobre ele devido a acusações de tráfico de drogas e ilegitimidade no poder. Essa foi a primeira intervenção militar dos EUA desde a invasão do Panamá em 1989 para depor o líder militar Manuel Noriega.

Logo após a captura de Maduro, o ministro do Interior, Diosdado Cabello, apareceu na TV estatal em pé na rua, usando capacete e colete à prova de balas, pedindo aos venezuelanos que não cooperassem com o "inimigo terrorista".

A oposição venezuelana disse no X que não tinha nenhum comentário oficial sobre os eventos.

O ataque noturno começou por volta das 2h (3h de Brasília), de acordo com testemunhas da Reuters, que viram explosões, aeronaves e fumaça preta em Caracas por cerca de 90 minutos. Um vídeo verificado pela Reuters mostrou várias explosões iluminando o céu noturno, seguidas de fortes explosões. O ataque deixou a área sul da cidade, perto de uma importante base militar, sem eletricidade.

"Eu não conseguia acreditar. Vi primeiro nas mídias sociais e depois na televisão. Agora, quero saber o que virá depois", disse Nancy Pérez, uma mulher de 74 anos que saiu para ir a uma padaria perto de sua casa em Valencia, no centro da Venezuela.

Carmen Márquez, de 50 anos, que mora no leste da capital, disse que foi até seu telhado e pôde ouvir aviões em diferentes altitudes, embora não pudesse vê-los.

"Luzes parecidas com fachos estavam cruzando o céu e, em seguida, ouviam-se explosões. Estamos preocupados com o que está por vir. Não sabemos nada do governo, apenas o que a televisão estatal diz", declarou.

