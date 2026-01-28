logo ebc
Arcebispa de Canterbury é 1ª mulher a liderar Igreja da Inglaterra

Sarah Mullally, de 63 anos, é enfermeira
Lusa*
Publicado em 28/01/2026 - 10:21
Londres
Britain's Archbishop of Canterbury Sarah Mullally poses for a group photograph with bishops after the service of confirmation of her election at St Paul’s Cathedral, where she officially became the 106th Archbishop of Canterbury and the first-ever female to lead the Church of England, in London, Britain, January 28, 2026. REUTERS/Isabel Infantes
© REUTERS/Isabel Infantes - Proibido a reprodução
Lusa

Sarah Mullally foi confirmada nesta quarta-feira (28) como arcebispa de Canterbury em Londres, tornando-se a primeira mulher a liderar a Igreja da Inglaterra em 492 anos.

Mullally, de 63 anos, uma enfermeira especializada em cuidar de vítimas de câncer que se tornou clériga, casada e mãe de dois filhos, assumiu oficialmente as responsabilidades do novo cargo durante uma cerimônia na Catedral de São Paulo para confirmar a nomeação, anunciada há quase quatro meses.

A decisão do chamado serviço de Confirmação da Eleição é marco importante para a Igreja da Inglaterra, que ordenou as suas primeiras mulheres sacerdotes em 1994 e a a primeira bispa em 2015. 

A igreja remonta ao século XVI, quando a igreja inglesa se separou da Católica Romana durante o reinado de Henrique VIII.

A nomeação de Mullally, no entanto, pode aprofundar as divisões dentro da Comunhão Anglicana, cujos 100 milhões de membros em 165 países estão profundamente divididos sobre questões como o papel das mulheres e o tratamento das pessoas LGBT.

A Comunhão Anglicana mundial, que inclui a Igreja Episcopal nos Estados Unidos, não tem um chefe formal, mas o arcebispo da Cantuária é tradicionalmente visto como seu líder espiritual.

Mullally também terá de enfrentar preocupações de que a Igreja da Inglaterra não tenha feito o suficiente para erradicar os escândalos de abuso sexual que a atingem há mais de uma década.

A Gafcon, uma organização global de anglicanos conservadores, afirma que a nomeação é controversa porque a maioria da Comunhão Anglicana ainda acredita que apenas os homens devem ser bispos e criticou o apoio de Mullally à bênção de casamentos entre pessoas do mesmo sexo.

Mullally substitui o antigo arcebispo Justin Welby, que anunciou sua demissão em novembro de 2024, depois de ter sido criticado por não ter informado a polícia sobre alegações de abuso físico e sexual por parte de um voluntário num acampamento de verão afiliado à Igreja.

A sucessora foi nomeada por uma comissão de 17 membros composta por clérigos e leigos e confirmada pelo rei Carlos III, que é o líder supremo da igreja.

O longo processo de nomeação será concluído dentro de dois meses, em 25 de março, na Catedral de Canterbury, quando Mullally será formalmente empossada como bispa da diocese.

