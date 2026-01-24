Ataque aéreo russo na Ucrânia deixa milhões sem energia elétrica

A Rússia lançou um grande ataque ao sistema de energia da Ucrânia nas primeiras horas deste sábado (24), sacudindo Kiev com explosões durante toda a noite e deixando 1,2 milhão de propriedades sem energia em todo o país.

Cerca de 6 mil edifícios na capital ficaram sem calefação na manhã deste sábado, com temperaturas em torno de -10 graus Celsius. Os apartamentos de muitos moradores já estavam muito frios devido à interrupção do sistema centralizado de distribuição de calor da cidade após ataques anteriores.

Moscou fez os ataques enquanto as conversações trilaterais, intermediadas pelos Estados Unidos, entre Rússia e Ucrânia, continuavam em um segundo dia nos Emirados Árabes Unidos. As negociações foram encerradas.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que uma pessoa foi morta na capital e quatro ficaram feridas, incluindo três que estão hospitalizadas, enquanto 19 pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv.

A Rússia, que bombardeou a rede elétrica da Ucrânia desde sua invasão em grande escala em 2022, está conduzindo sua campanha de bombardeio mais pesada em instalações de energia neste inverno, deixando as pessoas em toda a Ucrânia com apenas algumas horas de energia por dia e algumas sem aquecimento ou água.

Mais de 800 mil pessoas na capital e outras 400 mil na região norte de Chernihiv ficaram sem energia após os últimos ataques, informou o vice-primeiro-ministro Oleksiy Kuleba.

A Força Aérea ucraniana informou que a Rússia havia lançado 375 drones e 21 mísseis, incluindo dois de seus mísseis balísticos Tsirkon, raramente utilizados, em seu ataque noturno.

O céu sobre Kiev foi iluminado por flashes alaranjados regulares, enquanto as defesas aéreas disparavam contra mísseis e drones que desciam sobre a capital, com estrondos altos ecoando nos prédios altos da cidade.

Tymur Tkachenko, chefe da administração militar de Kiev, relatou ataques em pelo menos quatro distritos. Uma instalação médica estava entre os prédios danificados.

Antes deste sábado, Kiev já havia sofrido dois ataques em massa durante a noite desde o Ano Novo, que derrubaram a energia e o aquecimento de centenas de edifícios residenciais.

Equipes de emergência ainda estavam empenhadas em restaurar os serviços para os moradores que haviam sido prejudicados por esses ataques, e Klitschko disse que muitos dos edifícios que haviam perdido o aquecimento no sábado só recentemente o tinham restaurado.

Em Kharkiv, um alvo frequente a 30 km da fronteira russa e muito mais próximo das frentes de batalha do leste, o prefeito Ihor Terekhov disse que 25 drones atingiram vários distritos.

Terekhov escreveu no Telegram que os drones atingiram um dormitório para pessoas deslocadas e duas instalações médicas, incluindo uma maternidade.

É proibida a reprodução deste conteúdo.