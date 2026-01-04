Ataque a mercado deixa ao menos 30 mortos na Nigéria, diz polícia

Pelo menos 30 pessoas foram mortas e várias outras foram sequestradas quando homens armados atacaram um mercado no Estado do Níger, na Nigéria, informou a polícia neste domingo (4).

O porta-voz da polícia Wasiu Abiodun disse que os agressores invadiram o mercado Kasuwan Daji, no vilarejo de Demo, por volta das 16h30 de sábado (3), queimando barracas e saqueando gêneros alimentícios.

"Mais de 30 vítimas perderam suas vidas durante o ataque, e algumas pessoas também foram sequestradas. Estão sendo feitos esforços para resgatar as vítimas sequestradas", afirmou Abiodun.

Testemunhas disseram que os homens armados chegaram em motos e abriram fogo indiscriminadamente. A violência faz parte de uma série de ataques que começaram na sexta-feira (2) nos vilarejos próximos de Agwarra e Borgu.

"Mulheres e crianças não foram poupadas", disse Dauda Shakulle, que se feriu enquanto fugia. "Não há presença de forças de segurança desde o início dos ataques. Estamos atualmente recuperando cadáveres."

Os militares nigerianos não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O ataque ocorreu semanas depois que homens armados capturaram mais de 300 crianças e funcionários de uma escola católica no Estado da região central da Nigéria. Essas vítimas foram libertadas depois de quase um mês em cativeiro.

Esse tipo de banditismo aumentou no noroeste e no centro da Nigéria, com grupos armados realizando assassinatos em massa e sequestros em comunidades rurais. As forças de segurança têm tido dificuldade de conter a violência, apesar das operações em andamento.

A testemunha Khalid Pissa disse que os homens armados atacaram comunidades em Kasuwan Daji e também nas vizinhas Chukama e Shanga. Pissa calculou o número de mortos em 40.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.