Austrália: bombeiros ordenam que moradores evacuem centenas de casas

Jogos do Grand Slam de Melbourne foram cancelados
Lusa
Publicado em 27/01/2026 - 08:41
Melbourne
People take pictures near the Sydney Opera House, in Circular Quay, during hot weather in Sydney, Australia, January 27, 2026. REUTERS/Flavio Brancaleone
© Reuters/Flavio Brancaleone/proibida reprodução
Autoridades locais e bombeiros ordenaram que moradores evacuassem centenas de casas e edifícios no estado australiano de Vitória, nesta terça-feira (27), devido ao perigo de propagação de incêndios e à onda de calor extremo, que tem registrado recordes de temperatura.

Há seis focos de incêndios florestais ativos, devido ao calor e vento forte, por exemplo na zona Otways, a Sudoeste de Melbourne, conhecida pelas extensas plantações de eucaliptos, habitados pelos mamíferos marsupiais coalas, junto à região  turística Grande Estrada do Oceano.

Entre o final de 2019 e o início de 2020, a Austrália passou por um fenômeno atmosférico dramático que ficou conhecido como verão negro.

"Os bombeiros que estão no terreno vão agora começar a sentir mais o calor e a intensidade do vento”, disse o chefe dos bombeiros locais, Jason Hefferman, confirmando a evacuação dos moradores de quatro cidades e de três árease rurais naquela região.

Aberto da Austrália

No Noroeste do estado de Vitória, cuja capital Melbourne recebe o primeiro dos quatro Grand Slams de tênis profissional, os termômetros registraram 48,9 graus Celsius (°C), segundo o serviço meteorológico.

Os jogos em dupla e de jogadores mais jovens, previstos para ocorrerem nas quadras ao ar livre da Arena de Melbourne, foram suspensos devido ao calor, na casa dos 43ºC, e os organizadores do Aberto da Austrália decidiram fechar o teto móvel da Arena Rod Laver, onde jogam os principais tenistas do mundo.

No início do mês, os incêndios florestais já tinham devorado milhares de hectares de floresta no Norte do estado.

