logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Brasil no Mundo analisa ofensiva dos EUA sobre Venezuela

Programa semanal da TV Brasil receberá especialista Monica Herz
EBC
Publicado em 11/01/2026 - 09:36
Rio de Janeiro
09/01/2026 - Brasil no Mundo analisa ofensiva dos EUA sobre Venezuela. Na foto Monica Herz. Foto: Divulgação
© Divulgação

TV Brasil apresenta neste domingo (11), às 19h30, uma edição inédita do programa Brasil no Mundo. Para discutir os desdobramentos da ofensiva dos Estados Unidos sobre a Venezuela e o sinal que essa ação envia ao mundo, os jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat recebem Monica Herz, que é PhD em Relações internacionais pela London School of Economics and Political Science. O episódio também aborda os impactos para a América Latina e os riscos que se abrem diante desse novo cenário.

>> Acompanhe a cobertura da Agência Brasil

Um dos destaques da edição é que a participação de Yan Boechat ocorrerá direto da Ponte Simón Bolívar, principal fronteira terrestre entre Venezuela e Colômbia. O jornalista está na cidade colombiana de Cúcuta, acompanhando in loco os desdobramentos do conflito, junto ao coordenador de cinegrafia Gilvan Alves. A ida dos dois à fronteira dá continuidade à cobertura especial que a TV Brasil desenvolve sobre o tema desde o sábado (3), data da invasão à Venezuela e do sequestro do presidente Nicolas Maduro pelos Estados Unidos. A emissora foi a primeira a exibir imagens da região de fronteira, graças à parceria com a TV Universitária de Roraima, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública.

Monica Herz é diretora do Instituto Latino-Americano para o Multilateralismo e, até 2025, foi professora titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). É referência em política internacional da América Latina e governança global, com vasta produção acadêmica em livros e artigos sobre relações internacionais e segurança global.

Sobre a produção

O programa Brasil no Mundo se dedica a destrinchar os grandes acontecimentos globais com a profundidade que cada tema exige. Conduzido pelos jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, apresenta análises consistentes e, a cada edição, recebe um convidado que contribui para ampliar a compreensão do cenário internacional e de seus reflexos na sociedade. Com exibição semanal na TV Brasil, sempre aos domingos, às 19h30, o programa tem duração de uma hora.

Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na Globo por 26 anos, como correspondente em Nova Iorque, entre outras funções. Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da ONU em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, The Guardian e veículos brasileiros. Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos e já fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.

O programa já entrevistou personalidades como a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva; o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30; além do geógrafo Elias Jabbour.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Relacionadas
Brasília (DF), 08/01/2026 - Ministério da Saúde doará 100 toneladas de insumos médicos para tratar venezuelanos após destruição de centro de distribuição do país. Foto: Rafael Nascimento/MS
Brasil anuncia doação de 100 toneladas de medicamentos à Venezuela
Serra da Capivara (PI), 02/01/2026 - Programa Olhar Brasil - Serra da Capivara. Frame: TV Brasil
TV Brasil estreia série sobre riquezas turísticas nacionais
Logo da Agência Brasil
Votação pública para vagas remanescentes do Comep da EBC está aberta
Edição:
Vinicius Lisboa
EBC Empresa Brasil de Comunicação Brasil no mundo TV Brasil invasão Venezuela venezuela Estados Unidos América Latina
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
09/01/2026 - Brasil no Mundo analisa ofensiva dos EUA sobre Venezuela. Na foto Monica Herz. Foto: Divulgação
Internacional Brasil no Mundo analisa ofensiva dos EUA sobre Venezuela
dom, 11/01/2026 - 09:36
10/01/2026 - Trump diz que Estados Unidos “estão prontos para ajudar o Irã. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump diz que Estados Unidos “estão prontos para ajudar o Irã”
sab, 10/01/2026 - 18:42
10/01/2026 - Vitória e Atlético-BA abrem Campeonato Baiano com empate sem gols. Foto: Victor Ferreira / EC Vitória
Esportes Vitória e Atlético-BA abrem Campeonato Baiano com empate sem gols
sab, 10/01/2026 - 18:30
O regime de Teerão acusa os Estados Unidos e Israel de estarem por trás dos protestos. Foto: Frame/Reuters
Internacional Manifestações contra governo do Irã já tem 65 mortos e 2.300 presos
sab, 10/01/2026 - 18:15
People stand next to a gate of the Bolivarian National Intelligence Service (SEBIN) headquarters, after National Assembly President Jorge Rodriguez announced that a number of foreign and Venezuelan prisoners will be released, in Caracas, Venezuela, January 9, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Venezuela liberta 18 detentos de prisão após incursão militar dos EUA
sab, 10/01/2026 - 17:54
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump looks on as he signs executive orders and proclamations in the Oval Office at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 5, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo
Internacional CEO de petroleira dos EUA a Trump: “é inviável investir na Venezuela”
sab, 10/01/2026 - 17:37
Ver mais seta para baixo