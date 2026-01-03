logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Cem turistas brasileiros deixaram a Venezuela após ataque dos EUA

Brasil vai participar de reunião do Conselho de Segurança da ONU
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/01/2026 - 19:31
Brasília
Brasília (DF), 03/01/2026 – Ministro da defesa, José Múcio, (e) embaixadora, Maria Laura (d), durante entrevista falam da invasão americana na Venezuela. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O governo brasileiro informou, neste sábado (3), que 100 brasileiros que faziam turismo na Venezuela cruzaram a fronteira com o Brasil, em Roraima, após os ataques dos Estados Unidos (EUA) contra o país sul-americano.

O Itamaraty segue acompanhando a situação da comunidade brasileira na Venezuela, informou a ministra interina do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Maria Laura da Rocha.

“Nossa embaixada em Caracas segue acompanhando com atenção não apenas o desenrolado dos acontecimentos, mas também a situação da comunidade brasileira naquele país. Não havendo qualquer relato de vítimas ou feridas na comunidade brasileira”, disse a ministra interina.

A embaixadora Maria Laura substitui o ministro Mauro Vieira, que estava de férias, mas interrompeu o descanso e viajou de volta a Brasília ainda neste sábado para acompanhar os acontecimentos envolvendo o país vizinho.

A embaixadora Maria Laura falou com a imprensa no Itamaraty, após a segunda reunião emergencial do dia sobre a invasão da Venezuela pelos EUA.

O encontro foi coordenado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e contou com a participação também dos ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandoviski, da Secretaria de Comunicação do Planalto, Sidônio Palmeira, e da Defesa, José Múcio.

Também participaram da reunião a ministra interina da Casa Civil, Miriam Belchior, a embaixadora do Brasil em Caracas, Glivânia Maria de Oliveira, além de representantes da secretaria de Relações Institucionais.

O ministro da Defesa, José Múcio, reforçou que a fronteira segue aberta e tranquila, sugerindo aos brasileiros que queiram deixar o país que procurem as representações diplomáticas.

“Da maneira que está tudo calmo, as fronteiras estão abertas, não há nenhuma restrição. O brasileiro que estiver lá pode vir, procure o seu embaixador, o embaixador ajudou, a vice-cônsul brasileira lá também tem ajudado bastante, de maneira que nós estamos só de plantão para ver se surgem novos acontecimentos”, disse Múcio.

Chefe de Estado

Questionados sobre quem o Brasil reconhece como chefe de Estado na Venezuela, Maria Laura disse que é a vice-presidente Delcy Rodríguez. “Na ausência do atual presidente, Maduro, é a vice-presidente. Ela está como presidente interina”, afirmou.

A ministra interina do MRE disse ainda que o Brasil participa da reunião ministerial da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), marcada para este domingo (4), e do Conselho de Segurança da ONU, marcado para próxima segunda-feira (5). Em ambos os encontros, será discutida a agressão dos EUA contra a Venezuela.

“O Brasil continua sendo a favor do direito internacional, que é a posição tradicional brasileira contra qualquer tipo de invasão territorial, é pela soberania dos países”, afirmou Maria Laura.

Em comunicado publicado mais cedo, o presidente Lula condenou o ataque argumentando que foi uma violação do direito internacional.

Entenda

A agressão dos EUA contra a Venezuela marca um novo episódio de intervenções diretas de Washington na América Latina. A última vez que os EUA invadiram um país latino-americano foi em 1989, no Panamá, quando os militares norte-americanos sequestraram o então presidente Manuel Noriega acusando-o de narcotráfico.

Assim como fizeram com Noriega, os EUA acusam, sem apresentar provas, Maduro de liderar um suposto cartel venezuelano De Los Soles. Especialistas em tráfico internacional de drogas questionam a existência desse cartel.

O governo dos EUA estava oferecendo uma recompensa de US$ 50 milhões por informações que levassem a prisão de Maduro.

Para críticos, a ação é uma medida geopolítica para afastar a Venezuela de adversários globais dos EUA, como China e Rússia, além de exercer maior controle sobre o petróleo do país, dono das maiores reservas de óleo comprovadas do planeta.

Relacionadas
Brasília (DF), 23/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá posse ao novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lula repudia ataques de Estados Unidos a Venezuela
U.S. President Donald Trump speaks during a press conference with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Trump diz que EUA vão administrar Venezuela e controlar petróleo
Brasília (DF), 03/01/2026 - Vista da entrada da fronteira Venezuela - Brasil em Pacaraima. Foto: Jean Oliveira/Arquivo pessoal
Fronteira com Venezuela, Roraima monitora impactos de ataque dos EUA
Edição:
Mariana Tokarnia
invasão Venezuela fronteira EUA Nicolás Maduro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Venezuela's President Nicolas Maduro is led in custody from a U.S. federal airplane before his scheduled court appearance at Manhattan federal court, at Stewart Air National Guard Base in Newburgh, New York, U.S. January 3, 2026. ABC Affiliate WABC via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT
Internacional Maduro desembarca em Nova York escoltado por agentes federais
sab, 03/01/2026 - 19:56
Bahia aplica 5 a 0 sobre Inter de LImeira na estreia da Copinha 2026 - em 03/01/2026
Esportes Bahia goleia Inter de Limeira na estreia da Copa SP de futebol júnior
sab, 03/01/2026 - 19:54
Brasília (DF), 03/01/2026 – Ministro da defesa, José Múcio, (e) embaixadora, Maria Laura (d), durante entrevista falam da invasão americana na Venezuela. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Internacional Cem turistas brasileiros deixaram a Venezuela após ataque dos EUA
sab, 03/01/2026 - 19:31
Explosões em Caracas 3/1/2026 Vídeo obtido pela Reuters
Internacional América Latina está à mercê da intervenção dos EUA, dizem analistas
sab, 03/01/2026 - 18:48
Votação no Conselho de Segurança da ONU da resolução que suspenderia as sanções ao Irã na sede da ONU na cidade de Nova York, EUA 19/09/2025 REUTERS/Eduardo Munoz
Internacional Venezuela: Conselho de Segurança da ONU se reunirá na segunda-feira
sab, 03/01/2026 - 18:47
A woman walks past fountains at Aspire Park in Doha, Qatar July 14, 2018. Picture taken July 14, 2018. REUTERS/Ibraheem al Omari
Internacional Produtor de petróleo, Catar pede diálogo a EUA e Venezuela
sab, 03/01/2026 - 18:31
Ver mais seta para baixo