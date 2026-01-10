logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

CEO de petroleira dos EUA a Trump: “é inviável investir na Venezuela”

Darren Woods, da ExxonMobil, quer mudanças nas estruturas do país
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/01/2026 - 17:37
Brasília
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump looks on as he signs executive orders and proclamations in the Oval Office at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 5, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo
© REUTERS/Leah Millis/Proibida reprodução

O presidente e CEO da ExxonMobil, Darren Woods, avaliou, em reunião com o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, nessa sexta-feira (9), que, atualmente, é inviável investir no setor na Venezuela.

 “Se analisarmos as estruturas legais e comerciais vigentes hoje na Venezuela, veremos que o país é inviável para investimentos”, afirmou. O diagnóstico foi tornado público em uma postagem na página da maior empresa petrolífera dos Estados Unidos.

Woods ponderou a Trump que, para viabilizar ações no país, mudanças significativas precisam ser feitas nas estruturas comerciais e no sistema jurídico.

“É necessário haver proteções duradouras para os investimentos, e as leis de hidrocarbonetos do país precisam ser alteradas”, afirmou Woods.

No final da carta, ele abriu a possibilidade de, a convite do governo venezuelano e com garantias de segurança, enviar uma equipe ao local.

“Acredito que podemos contribuir para levar o petróleo bruto venezuelano ao mercado e obter um preço justo, ajudando assim a melhorar a situação financeira do país”.

Alterações pedidas

O presidente da empresa acrescentou, no entanto, que há confiança de que o trabalho em conjunto dos governos estadunidense e venezuelano poderá implementar alterações. 

“Com relação ao governo venezuelano, não temos opinião formada”, ressaltou. Ele destacou o maior desafio no caso dos recursos. 

“Eles são uma importante fonte de receita que ajuda a sustentar as pessoas das regiões onde atuamos. E tem que ser vantajosa para as pessoas. Precisamos ser bem-vindos lá — e ser bons vizinhos”. 

O CEO da petroleira recordou ao presidente Trump que a empresa entrou na Venezuela pela primeira vez na década de 1940 e saiu há 20 anos.

“Nossos bens foram confiscados lá duas vezes. Portanto, você pode imaginar que uma terceira entrada exigiria mudanças bastante significativas em relação ao que vimos historicamente aqui e ao que é a situação atual”.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Navio petroleiro Bella-1 no Estreito de Cingapura 18/03/2025 Hakon Rimmereid/via REUTERS
Venezuela anuncia retorno de navio petroleiro em operação com EUA
Date: October 3, 2025 Place: Washington, DC OAS; OEA; Organizacion de los Estados Americanos; Organization of American States Credit: Juan Manuel Herrera/OAS
EUA na OEA: petróleo da Venezuela não pode ficar na mão de adversários
Petróleo na Venezuela FILE PHOTO: Crude oil drips from a valve at an oil well operated by Venezuela's state oil company PDVSA, in the oil rich Orinoco belt, near Morichal at the state of Monagas April 16, 2015. Picture taken on April 16, 2015. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/File Photo
Venezuela responde por menos de 1% do mercado mundial de petróleo
Edição:
Graça Adjuto
invasão Venezuela Petróleo Donald Trump Investimentos empresa petrolífera
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump looks on as he signs executive orders and proclamations in the Oval Office at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 5, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo
Internacional CEO de petroleira dos EUA a Trump: “é inviável investir na Venezuela”
sab, 10/01/2026 - 17:37
Petróleo na Venezuela FILE PHOTO: Crude oil drips from a valve at an oil well operated by Venezuela's state oil company PDVSA, in the oil rich Orinoco belt, near Morichal at the state of Monagas April 16, 2015. Picture taken on April 16, 2015. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/File Photo
Internacional Trump assina ordem para proteger receitas petrolíferas de Caracas
sab, 10/01/2026 - 17:15
Ataque russo em Kiev 17/6/2025 REUTERS/Valentyn Ogirenko
Internacional Conselho da ONU se reúne, a pedido da Ucrânia, após ataques russos
sab, 10/01/2026 - 16:24
10/01/2026 - Dores lombares tiram João Fonseca de mais um torneio na Austrália. Foto: André Gemmer/CBT
Esportes Dores lombares tiram João Fonseca de mais um torneio na Austrália
sab, 10/01/2026 - 16:10
Suiça 10/01/2026 - Lucas Pinheiro garante outra prata na Copa do Mundo de esqui alpino. Após pódio no slalom gigante, brasileiro volta a competir no domingo. Brasileiro fica a somente 49s de Marco Odermatt, pentacampeão da prova do slalom gigante em Adelboden, na Suíça. Ele volta a competir neste domingo (11), no slalom. Foto: FIS/Divulgação
Esportes Lucas Pinheiro garante outra prata na Copa do Mundo de esqui alpino
sab, 10/01/2026 - 15:36
Rio de Janeiro (RJ), 16/08/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa de treinamento para novas lideranças climáticas oferecido pelo Climate Reality Project, na Barra da Tijuca. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Internacional Acordo Mercosul-UE está alinhado a objetivos ambientais, diz ministra
sab, 10/01/2026 - 15:25
Ver mais seta para baixo