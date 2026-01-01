logo ebc
Cerca de 40 pessoas morrem em explosão em estação de esqui na Suíça

Autoridades informaram que há cerca de 100 feridos
Emma Farge - Repórter da Reuters
Publicado em 01/01/2026 - 10:34
Lens (Suíça)
Equipes de emergência trabalham na área do
Cerca de 40 pessoas morreram e 100 ficaram feridas, a maioria delas com gravidade, depois que uma explosão destruiu um bar lotado durante uma festa de ano novo na sofisticada estação de esqui de Crans-Montana, informaram autoridades suíças nesta quinta-feira (1º).

Um incêndio começou à 1h30 (horário local) em um bar chamado Le Constellation no resort no sudoeste da Suíça. A causa da explosão ainda não está clara, mas as autoridades disseram que parece ter sido um acidente.

"No momento, estamos considerando que foi um incêndio e não estamos considerando a possibilidade de um ataque", disse a promotora Beatrice Pilloud em uma coletiva de imprensa, acrescentando que as autoridades haviam aberto uma investigação completa.

Algumas das vítimas são de outros países, disse Stephane Ganzer, chefe de segurança do cantão de Valais. O chefe de polícia do cantão, Frederic Gisler, disse que uma linha telefônica de ajuda foi aberta para os parentes.

"Não posso esconder de vocês que estamos todos abalados com o que aconteceu durante a noite em Crans", disse Gisler na coletiva de imprensa.

"Nossa contagem é de cerca de 100 feridos, a maioria com gravidade, e infelizmente dezenas de pessoas estão presumivelmente mortas", disse ele, acrescentando que os pacientes foram enviados para hospitais em Sion, Lausanne, Genebra e Zurique.

O Ministério das Relações Exteriores da Itália disse que as informações da polícia suíça indicavam cerca de 40 mortes, mas Gisler se recusou a dar um número específico.

Mais cedo, a polícia disse que muitas pessoas estavam sendo tratadas por queimaduras e que a área havia sido completamente fechada, com uma zona de exclusão aérea imposta sobre Crans-Montana. As autoridades informaram que dez helicópteros e 40 ambulâncias foram mobilizados.

"O que era para ser um momento de alegria se transformou, no primeiro dia do ano em Crans-Montana, em um luto que atinge todo o país e muito além", disse o presidente federal suíço, Guy Parmelin, na rede social X, expressando condolências.

A promotora Pilloud disse que as autoridades estavam tentando encaminhar os corpos das vítimas para suas famílias.

"Muitos recursos foram investidos na perícia para identificar as vítimas. Esses recursos têm o objetivo de nos permitir entregar os corpos às famílias o mais rápido possível", disse ela.

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse que o incêndio pode ter sido causado por fogos de artifício.

"Parece ter sido um acidente causado por um incêndio, por alguma explosão, por alguma bombinha lançada durante as comemorações do ano novo", disse ele ao canal de TV Sky TG24 da Itália.

