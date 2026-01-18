Chile declara estado de catástrofe por incêndios com 16 mortos

Queimadas deslocaram 20 mil pessoas no sul do país

O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou neste domingo (18) estado de catástrofe em duas regiões do sul do país devido aos incêndios florestais que forçaram a retirada de pelo menos 20 mil pessoas e causaram 16 mortes até o momento.

De acordo com a agência florestal chilena, os bombeiros estavam combatendo 24 incêndios ativos em todo o país na manhã deste domingo, sendo os mais importantes nas regiões de Ñuble e Bíobío, que ficam a cerca de 500km ao sul da capital, Santiago.

"Em vista dos graves incêndios em andamento, decidi declarar estado de catástrofe nas regiões de Ñuble e Bio Bio. Todos os recursos estão disponíveis", disse Boric em um post no X.

O ministro da Segurança, Luis Cordero, disse aos repórteres na manhã de domingo que 15 mortes foram confirmadas na região de Biobío, elevando o número total de mortos para 16, depois que o governo confirmou uma morte em Ñuble no sábado.

Os incêndios consumiram cerca de 8,5 mil hectares nas duas regiões até o momento, colocando em risco várias comunidades da região, o que levou as autoridades a declarar ordens de retirada.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.