Combate entre grupos guerrilheiros rivais deixa 27 mortos na Colômbia

Segundo agência Reuters, confronto foi a 300 km da capital, Bogotá

Pelo menos 27 membros de um grupo guerrilheiro de esquerda foram mortos em combates com uma facção rival pelo controle territorial de uma área de selva no sudoeste da Colômbia que é estratégica para a produção e o tráfico de cocaína, informaram autoridades militares à agência de notícias Reuters neste domingo (18).

Os confrontos, os mais violentos dos últimos meses, ocorreram em uma área rural do município de El Retorno, no departamento de Guaviare, 300 quilômetros a sudoeste de Bogotá, informou uma fonte do Exército.

Os combates foram entre uma facção das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), liderada por Néstor Gregorio Vera, mais conhecido por seu pseudônimo Iván Mordisco, e outra liderada por Alexander Díaz Mendoza, vulgo Calarcá Córdoba, disse uma segunda fonte militar.

Os dois grupos formaram a chamada Equipe Geral Central, mas, em abril de 2024, eles se separaram devido a disputas internas. As vítimas pertenciam ao grupo de Vera, disseram as duas fontes militares.

Um líder do grupo de Mendoza confirmou os combates e os 27 mortos à Reuters.

