Conselho da ONU se reúne, a pedido da Ucrânia, após ataques russos

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) vai se reunir segunda-feira (12), a pedido da Ucrânia, após novos ataques russos e a utilização por Moscou do míssil de última geração Orechnik.

A informação consta da agenda do conselho, que foi alterada e publicada nessa sexta-feira (9) à noite.

"A Rússia atingiu novo nível terrível de crimes de guerra e crimes contra a humanidade nos ataques contra civis e infraestruturas civis na Ucrânia", denunciou o embaixador da Ucrânia na ONU, Andrii Melnyk, numa carta em que solicita a reunião e à qual a agência France-Presse (AFP) teve acesso.

Novos ataques russos, na noite de quinta para sexta-feira, privaram de aquecimento metade dos edifícios residenciais de Kiev, levando o presidente da Câmara da capital ucraniana a apelar à população para que saísse temporariamente da cidade.

Nesses bombardeios foi utilizado, pela segunda vez desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, o míssil balístico russo Orechnik.

"Hoje, a Federação Russa reivindicou oficialmente o uso do míssil balístico de médio alcance chamado 'Orechnik' na região de Lviv. O ataque representa ameaça grave e sem precedentes à segurança do continente europeu, minando a estabilidade regional e apresentando sérios riscos para a paz e a segurança internacional", disse o embaixador ucraniano na carta.

O pedido da Ucrânia foi apoiado por seis membros do conselho - França, Reino Unido, Letónia, Dinamarca, Grécia e Libéria -, disseram fontes diplomáticas à AFP.

