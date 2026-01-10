logo ebc
logo Agência Brasil
Internacional

Conselho da ONU se reúne, a pedido da Ucrânia, após ataques russos

Reunião deverá ocorrer na segunda-feira (12)
Lusa*
Publicado em 10/01/2026 - 16:24
Nações Unidas
Ataque russo em Kiev 17/6/2025 REUTERS/Valentyn Ogirenko
© REUTERS/Valentyn Ogirenko/Proibida reprodução
Lusa

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) vai se reunir segunda-feira (12), a pedido da Ucrânia, após novos ataques russos e a utilização por Moscou do míssil de última geração Orechnik.

A informação consta da agenda do conselho, que foi alterada e publicada nessa sexta-feira (9) à noite.

"A Rússia atingiu novo nível terrível de crimes de guerra e crimes contra a humanidade nos ataques contra civis e infraestruturas civis na Ucrânia", denunciou o embaixador da Ucrânia na ONU, Andrii Melnyk, numa carta em que solicita a reunião e à qual a agência France-Presse (AFP) teve acesso.

Novos ataques russos, na noite de quinta para sexta-feira, privaram de aquecimento metade dos edifícios residenciais de Kiev, levando o presidente da Câmara da capital ucraniana a apelar à população para que saísse temporariamente da cidade.

Nesses bombardeios foi utilizado, pela segunda vez desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, o míssil balístico russo Orechnik.

"Hoje, a Federação Russa reivindicou oficialmente o uso do míssil balístico de médio alcance chamado 'Orechnik' na região de Lviv. O ataque representa ameaça grave e sem precedentes à segurança do continente europeu, minando a estabilidade regional e apresentando sérios riscos para a paz e a segurança internacional", disse o embaixador ucraniano na carta.

O pedido da Ucrânia foi apoiado por seis membros do conselho - França, Reino Unido, Letónia, Dinamarca, Grécia e Libéria -, disseram fontes diplomáticas à AFP.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles, in Belgio. Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS
Rússia usa míssil hipersônico contra Ucrânia em ataque massivo
Trump e Zelenskiy dão entrevista coletiva em Palm Beach 28/12/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Zelensky discute com Trump presença de tropas dos EUA na Ucrânia
U.S. President Donald Trump shakes hand with Russian President Vladimir Putin, as they meet to negotiate for an end to the war in Ukraine, at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, U.S., August 15, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
Ação de Trump nas Américas favorece Putin na Ucrânia, diz historiador
ONU Conselho de Segurança reunião de emergência ataques russos Ucrânia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Petróleo na Venezuela FILE PHOTO: Crude oil drips from a valve at an oil well operated by Venezuela's state oil company PDVSA, in the oil rich Orinoco belt, near Morichal at the state of Monagas April 16, 2015. Picture taken on April 16, 2015. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/File Photo
Internacional Trump assina ordem para proteger receitas petrolíferas de Caracas
sab, 10/01/2026 - 17:15
Ataque russo em Kiev 17/6/2025 REUTERS/Valentyn Ogirenko
Internacional Conselho da ONU se reúne, a pedido da Ucrânia, após ataques russos
sab, 10/01/2026 - 16:24
10/01/2026 - Dores lombares tiram João Fonseca de mais um torneio na Austrália. Foto: André Gemmer/CBT
Esportes Dores lombares tiram João Fonseca de mais um torneio na Austrália
sab, 10/01/2026 - 16:10
Suiça 10/01/2026 - Lucas Pinheiro garante outra prata na Copa do Mundo de esqui alpino. Após pódio no slalom gigante, brasileiro volta a competir no domingo. Brasileiro fica a somente 49s de Marco Odermatt, pentacampeão da prova do slalom gigante em Adelboden, na Suíça. Ele volta a competir neste domingo (11), no slalom. Foto: FIS/Divulgação
Esportes Lucas Pinheiro garante outra prata na Copa do Mundo de esqui alpino
sab, 10/01/2026 - 15:36
Rio de Janeiro (RJ), 16/08/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa de treinamento para novas lideranças climáticas oferecido pelo Climate Reality Project, na Barra da Tijuca. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Internacional Acordo Mercosul-UE está alinhado a objetivos ambientais, diz ministra
sab, 10/01/2026 - 15:25
Brasília (DF), 03/06/2025 - Mata Atlântica, Reserva Biológica das Orquídeas/ Arraial do Cabo-RJ Foto: Gustavo Pedro/Divulgação
Meio Ambiente Inpe confirma redução de desmatamento na maioria dos biomas em 2024
sab, 10/01/2026 - 13:42
Ver mais seta para baixo